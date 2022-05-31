Під час обстрілів у Харкові загинув батько 7 дітей

52-річний харків'янин Олег Кузнецов потрапив під обстріл після роботи 26 травня.

Старший син Максим шукав зниклого батька півтори доби.

Після смерті чоловіка 6 синів та донечка лишись напівсиротами, повідомляє "Суспільне".

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Максим Кузнецов розповів, що його тато працював на посаді головного електрика у гуртожитках Харківського авіаційного інституту.

Того дня Олег пішов після роботи у лісопарк збирати гриби. У цей час чоловік, ймовірно, потрапив під обстріл окупантів.

Сімейні світлини на телефоні Максима. Фото: Суспільне

Син намагався додзвонитися батьку та надсилав повідомлення, але – безрезультатно.

Згодом розмістив кілька оголошень у різних групах в соцмережах та звернувся до поліції.

"Ми написали заяву. Його sim-картка ще працювала, тож нам дали приблизне місце розташування телефону, намалювали на карті, де він міг бути. З цими координатами ми почали пошуки у лісі", – згадує Максим.

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Правоохоронці сформували кілька загонів для пошуку, зокрема й добровольчих.

Олега знайшли неподалік стежки, а вся земля навколо була помежована невеликими вирвами. Вони, ймовірно, утворились від обстрілу.

Дерева поруч з місцем трагедії також пошкоджені.

"Знайшли батька вже ввечері. Там були вибухи, потрапляння. Мабуть, саме в цей час він потрапив під обстріл. Судмедексперти сказали, що це не була розтяжка", — говорить Максим Кузнецов.

Фото зі сторінки профспілки студентів ХАІ в Instagram

На прощання з Олегом зібралось кілька десятків людей, зокрема колеги та родичі.

Дружина Олега з трьома молодшими дітьми евакуювалась за кордон, тому не була присутня на похороні.