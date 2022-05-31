Під час обстрілів у Харкові загинув батько 7 дітей

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
14837
31 травня 2022

52-річний харків'янин Олег Кузнецов потрапив під обстріл після роботи 26 травня. 

Старший син Максим шукав зниклого батька півтори доби.

Після  смерті чоловіка  6 синів та донечка лишись напівсиротами, повідомляє "Суспільне".

Реклама:

Максим Кузнецов розповів, що його тато працював на посаді головного електрика у гуртожитках Харківського авіаційного інституту. 

Того дня Олег пішов після роботи у лісопарк збирати гриби. У цей час чоловік, ймовірно, потрапив під обстріл окупантів. 

 Сімейні світлини на телефоні Максима. Фото: Суспільне

Син намагався додзвонитися батьку та надсилав повідомлення, але – безрезультатно. 

Згодом розмістив кілька оголошень у різних групах в соцмережах та звернувся до поліції.

Читай також:

Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської
"Відірвані ноги, животи навиворіт": історії людей, які вижили під час обстрілу черги за хлібом у Чернігові
"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

"Ми написали заяву. Його sim-картка ще працювала, тож нам дали приблизне місце розташування телефону, намалювали на карті, де він міг бути. З цими координатами ми почали пошуки у лісі", – згадує Максим.

Реклама:

Правоохоронці сформували кілька загонів для пошуку, зокрема й добровольчих. 

Олега знайшли неподалік стежки, а вся земля навколо була помежована невеликими вирвами. Вони, ймовірно, утворились від обстрілу.

Дерева поруч з місцем трагедії також пошкоджені.

"Знайшли батька вже ввечері. Там були вибухи, потрапляння. Мабуть, саме в цей час він потрапив під обстріл. Судмедексперти сказали, що це не була розтяжка", — говорить Максим Кузнецов.

 Фото зі сторінки профспілки студентів ХАІ в Instagram

На прощання з Олегом зібралось кілька десятків людей, зокрема колеги та родичі. 

Дружина Олега з трьома молодшими дітьми евакуювалась за кордон, тому не була присутня на похороні.


Реклама:


Реклама:
 2380
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2532
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3204
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат