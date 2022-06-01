Як в Україні змінилося ставлення до ЛГБТ. Опитування

Українці стали краще ставитися до ЛГБТ-спільноти.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у 2022 році.

У правозахисному ЛГБТ-центрі "Наш світ" порівняли його результати з підсумками аналогічного опитування, зробленого у 2016 році.

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За 6 років в Україні у півтора рази скоротилася кількість людей, які негативно ставиться до ЛГБТ. У 2016-му погано до ЛГБТ ставилися 60,4%, а у 2022-му – 38,2%.

Як Ви в цілому ставитесь до ЛГБТ (гомо/бісексуальних і трансґендерних) людей?

Також значно зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно (з 3,3% до 12,8%), і тих, хто ставиться до них байдуже (з 30,7% до 44,8%).

Найбільш толерантно до ЛГБТ ставляться молоді люди віком 18-29 років. Суттєвої різниці по регіонах України в цьому питанні виявлено не було

Серед представників різних професій найбільш толерантними до ЛГБТ є студенти та учні, а також військові та поліцейські. Найбільш нетерпимими є пенсіонери.

У порівнянні з 2016-м роком вдвічі зросла частка тих українців, які підтримують повне рівноправ’я людей різної сексуальної орієнтації (з 33,4% до 63,7%).

Чи повинні ЛГБТ жителі України мати такі самі права, що й інші громадяни нашої країни?

Майже вдвічі зменшилася кількість тих, хто вважає, що права ЛГБТ людей мають бути певним чином обмежені (з 45,2% до 25,9%).

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Чи підтримуєте Ви запровадження реєстрованого партнерства для одностатевих пар, подібного до звичайного шлюбу, але без права на спільне всиновлення дітей?

Однак більшість українців все ще не підтримує одностатеві шлюби. За них висловилися тільки 23,6% (у 2016-му таких було 4,8%).

27,1% – байдуже ставляться до цього питання і 41,9% – проти.

Як ви ставитесь до участі ЛГБТ людей у захисті України від російської агресії?

Дві третини опитаних позитивно ставляться до участі ЛГБТ людей у захисті України від російської агресії.

11,4% негативно ставляться до таких людей, а 15,3 % – байдуже.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю.

Опитування проводилося лише з респондентами у віці 18 років і старше і лише з тими, хто проживає на території, яка контролювалася Україною на 23 лютого 2022 року. Польовий етап дослідження тривав з 13 до 18 травня 2022 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 2 тис. інтерв’ю.