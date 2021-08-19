Майже половина українців погано ставляться до ЛГБТ та чайлдфрі. Опитування

47% українців негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти, 42% – засуджують людей, які вирішили не мати дітей, а 28% – не сприймають атеїстів.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Загалом українців віком 16-24 роки виявилися більш толерантними до всіх трьох категорій. 60-70% з них ставляться нейтрально до ЛГБТ, чалдфрі та атеїстів.

66% та 65% людей віком 61+ негативно ставляться до чайлдфрі та до ЛГБТ відповідно.

Ставлення до людей, які не вірять у Бога, більш толерантне: лише 28% їх не сприймають, 63% загалом ставляться нейтрально, а 8% – позитивно.

Загалом 60% населення вірять в існування Бога і не сумніваються в ньому. Ще 17% вірять в Бога, але сумніваються, у вищі сили вірять 14%.

Атеїстів серед населення України лише 7%. Віра в Бога зростає з віком і після 50 років має найвищі показники – більше 60%.

Найвищий показник релігійності на – Заході України.

Серед тих, хто вірить в Бога і не сумнівається в ньому, 40% негативно ставляться до атеїстів. Також вони є менш толерантними до ЛГБТ та чайлфрі – 55% та 49% відповідно ставляться до цих категорій негативно.

Серед регіонів найбільш толерантним виявився Київ. Захід України гірше ставиться до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти.

До 30-ліття Незалежності України Соціологічна група "Рейтинг" провела перше масштабне соціологічне дослідження з загальною вибіркою в 20 тис. респондентів, метою якого було вивчити особливості мислення та стилю життя нового покоління українців, їхнього ціннісного світу, мотивацій, оцінки самих себе та України.

Аудиторія: населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%. Терміни проведення: 20 липня – 9 серпня 2021 року.

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