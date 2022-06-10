Росіяни зіпсували пісню "Пливе кача" і зняли кліп на "Азовсталі": реакції українців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2022

Російські пропагандисти Акім Апачев, "журналіст" Russia Today, і співачка Дар’я Фрей, зняли кліп у Маріуполі на руїнах меткомбінату "Азовсталь".

Вони взяли мотив пісні "Пливе кача", яка стала символом Революції Гідності, але змінили в ній слова на підтримку російських окупантів.

При цьому вони співали українською мовою, заявивши, що вона – "їхній трофей".

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"Почему на украинском? Потому что, как говорит Аким, украинский – наш трофей, мы забираем этот язык себе!" – написали пропагандисти.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на цинічний кліп та "пісню". 

 Пропагандист Акім Апачев

Насамперед користувачі соцмереж закликають скаржитися на відео пропагандистів у YouTube. 

Для цього потрібно знайти пісню "Пливе кача, Аким Апачев, Дарья Фрей" і кліп на різних платформах, які вам доступні: Spotify, YouTube, YouTube Music тощо, і поскаржитися на цей трек.

"Люди, доброго дня. Перепрошую, що несу цей шлак у стрічку. Але цьому є причина - це треба знести з ютубу. Заходите, вимикаєте звук щоб не пошкодити слух, знаходите момент із z-свастоном і кидаєте скаргу. Це не має існувати", – закликає користувач @YohanAllsheep у Twitter.

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"Сукам все мало. Мало крові на їхніх руках і на їхньому роді. Дизлайк, скарга на "Пропаганда тероризму"", – додає @inkolypsych.

 

"Російський державний пропагандистський канал RT оприлюднив кліп, знятий на руїнах "Азовсталі". Захисників Маріуполя називають "демонами". Співають українською і...обіцяють забрати українську мову. (можливо разом з пральними та посудомийними машинами)

Бос RT пишається",написав редактор видання "Дзеркало тижня" Олександр Хребет.

Користувачка Твіттер @Bilochk прокоментувала вчинок російських пропагандистів так:

"Неможливо пояснити вестернерам ефект від переробленої йо*аною руснею "Пливе кача", на яку зняли кліп на Азовсталі.

Зі сторони, мабуть, це виглядає як черговий пропагандистський ролик, а мені відчувається, ніби маму вбили і тіло виставили на загальний огляд в сарафані кокошніку".

 

Крім цинічного "переспіву" легендарної пісні "Пливе кача", росіяни почали робити російськомовні кавери на пісні "Океану Ельзи", "Go-A", Скрябіна та інших виконавців.

"Вєлікая і могучая руснява "культура" активно форсить тренд, де краде наші пісні й перекладає російською (лінків не буде). збагнути різницю між культурою і "культурою" – два рядки: 

пливе кача – "пливьот утка"

весняночко, не забарися – "вєснянка, ти поторопіська"

у мене все", – написав про це користувач @rrybytva.

"Боже, вони не могли впасти ще нижче, які ж мерзотники, яка гидота

Хто молодий, і може не знає, "Пливе кача" це пісня Майдану, якою ми плакали за загиблими. Росіяни ґвалтують не тільки наших людей, а ще й нашу пам'ять, нашу культуру. Ще й у Маріуполі.

Максимально бридко", – прокоментувала @sunflowerpie.

 

"і полонені, і Богоматерь, і демони, і Господь і пливе кача і дівки хороводять – це не шизофоенія, це щось важче, якесь осатаніння… нічого жахливішого я не чула ще", – реагує @lily_kh03.

На "переспів" російських пропагандистів також відреагував драматург Ярослав Трофімов у Facebook.

"Руzька пропаганда кльова. Це неймовірне дитя корупції та тупості... Пливе кача; ДівкИ хороводять; В Азовсталі демонів хоронять; Серед степу ПАЛІХАЛА хата; Богоматір родить немовляту.

Хата – немовляту. І нічого, що НЕМОВЛЯ. По-перше, дівкИ то не дІвки... Тобто хто хороводить зрозуміло і все чесно", – написав режисер.

Він також додав:

"По-друге, в якій це релігії хороводами хоронять демонів? В сата**змі? Прикиньте, кача пливе, а дівкИ (мабуть зальйотні, а може й місцеві) хороводами хоронять ДЕМОНІВ... Рєльєфнєнько.

Ну і логіка. Хата палає серед степу, а богоматір родить. І кача пливе. І дівки... І треба було ще якось вклеїти "Азовсталь" і "демонів"...На всі гроші пропагнули, чи не так?".

Зрештою, актор Антон Малиновський написав у Twitter:

"Я думав, що це дно, але знизу постукали".

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