Росіяни зіпсували пісню "Пливе кача" і зняли кліп на "Азовсталі": реакції українців

Російські пропагандисти Акім Апачев, "журналіст" Russia Today, і співачка Дар’я Фрей, зняли кліп у Маріуполі на руїнах меткомбінату "Азовсталь".

Вони взяли мотив пісні "Пливе кача", яка стала символом Революції Гідності, але змінили в ній слова на підтримку російських окупантів.

При цьому вони співали українською мовою, заявивши, що вона – "їхній трофей".

"Почему на украинском? Потому что, как говорит Аким, украинский – наш трофей, мы забираем этот язык себе!" – написали пропагандисти.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на цинічний кліп та "пісню".

Пропагандист Акім Апачев

Насамперед користувачі соцмереж закликають скаржитися на відео пропагандистів у YouTube.

Для цього потрібно знайти пісню "Пливе кача, Аким Апачев, Дарья Фрей" і кліп на різних платформах, які вам доступні: Spotify, YouTube, YouTube Music тощо, і поскаржитися на цей трек.

"Люди, доброго дня. Перепрошую, що несу цей шлак у стрічку. Але цьому є причина - це треба знести з ютубу. Заходите, вимикаєте звук щоб не пошкодити слух, знаходите момент із z-свастоном і кидаєте скаргу. Це не має існувати", – закликає користувач @YohanAllsheep у Twitter.

"Сукам все мало. Мало крові на їхніх руках і на їхньому роді. Дизлайк, скарга на "Пропаганда тероризму"", – додає @inkolypsych.

Сукам все мало.

Мало крові на їхніх руках і на їхньому роді.

Дизлайк, скарга на "Пропаганда тероризму"https://t.co/eoj2p4wrPB — ꑭ urnext666 ꑭ (@inkolypsych) June 9, 2022

"Російський державний пропагандистський канал RT оприлюднив кліп, знятий на руїнах "Азовсталі". Захисників Маріуполя називають "демонами". Співають українською і...обіцяють забрати українську мову. (можливо разом з пральними та посудомийними машинами)

Бос RT пишається", – написав редактор видання "Дзеркало тижня" Олександр Хребет.

Russia's state propaganda channel, RT, released a music video shot in the ruins of Azovstal. They call the Mariupol defenders “demons”. They sing in Ukrainian and…promise to take away the Ukrainian language. (probably along with washing machines and dishwashers)

RT boss is proud pic.twitter.com/pxEJpkMbdL — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) June 8, 2022

Користувачка Твіттер @Bilochk прокоментувала вчинок російських пропагандистів так:

"Неможливо пояснити вестернерам ефект від переробленої йо*аною руснею "Пливе кача", на яку зняли кліп на Азовсталі.

Зі сторони, мабуть, це виглядає як черговий пропагандистський ролик, а мені відчувається, ніби маму вбили і тіло виставили на загальний огляд в сарафані кокошніку".

Крім цинічного "переспіву" легендарної пісні "Пливе кача", росіяни почали робити російськомовні кавери на пісні "Океану Ельзи", "Go-A", Скрябіна та інших виконавців.

"Вєлікая і могучая руснява "культура" активно форсить тренд, де краде наші пісні й перекладає російською (лінків не буде). збагнути різницю між культурою і "культурою" – два рядки:

пливе кача – "пливьот утка"

весняночко, не забарися – "вєснянка, ти поторопіська"

у мене все", – написав про це користувач @rrybytva.

вєлікая і могучая руснява "культура" активно форсить тренд, де краде наші пісні й перекладає російською (лінків не буде). збагнути різницю між культурою і "культурою" — два рядки:



пливе кача — "пливьот утка"



весняночко, не забарися — "вєснянка, ти поторопіська"



у мене все. — про танки, маланку і могилянку (@rrybytva) June 10, 2022

"Боже, вони не могли впасти ще нижче, які ж мерзотники, яка гидота

Хто молодий, і може не знає, "Пливе кача" це пісня Майдану, якою ми плакали за загиблими. Росіяни ґвалтують не тільки наших людей, а ще й нашу пам'ять, нашу культуру. Ще й у Маріуполі.

Максимально бридко", – прокоментувала @sunflowerpie.

"і полонені, і Богоматерь, і демони, і Господь і пливе кача і дівки хороводять – це не шизофоенія, це щось важче, якесь осатаніння… нічого жахливішого я не чула ще", – реагує @lily_kh03.

На "переспів" російських пропагандистів також відреагував драматург Ярослав Трофімов у Facebook.

"Руzька пропаганда кльова. Це неймовірне дитя корупції та тупості... Пливе кача; ДівкИ хороводять; В Азовсталі демонів хоронять; Серед степу ПАЛІХАЛА хата; Богоматір родить немовляту.

Хата – немовляту. І нічого, що НЕМОВЛЯ. По-перше, дівкИ то не дІвки... Тобто хто хороводить зрозуміло і все чесно", – написав режисер.

Він також додав:

"По-друге, в якій це релігії хороводами хоронять демонів? В сата**змі? Прикиньте, кача пливе, а дівкИ (мабуть зальйотні, а може й місцеві) хороводами хоронять ДЕМОНІВ... Рєльєфнєнько.

Ну і логіка. Хата палає серед степу, а богоматір родить. І кача пливе. І дівки... І треба було ще якось вклеїти "Азовсталь" і "демонів"...На всі гроші пропагнули, чи не так?".

Зрештою, актор Антон Малиновський написав у Twitter:

"Я думав, що це дно, але знизу постукали".