"Шарік здувся" або +1 Чмоня: як українці реагують на затримання Анатолія Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у держзраді.
За даними СБУ, пропагандист здійснював протиправну діяльність і шкодив національній безпеці України в інформаційній сфері.
Користувачі соцмереж вже почали порівнювати цю подію з нещодавнім гучним затриманням Медведчука.
"Українська правда. Життя" зібрала реакції та меми українців щодо затримання скандального блогера.
|Фото: https://t.me/blyadtoivo
шарій і медведчук в одній камері— нічниця🇺🇦 (@digital_bat_) May 5, 2022
фото в кольорі pic.twitter.com/DF4zF4WJYW
|Фото: Катарсис
|"Я був в Іспанії на навчаннях"
Новина про затримання Шарія нагадала людям не лише про Медведчука, але й про інші гучні кейси.
Наприклад, затримання Нестора Шуфрича, а також популярний мем із полоненим "Чмонею".
Водночас українці чекають на затримання ще одного українофоба – екснардепа Іллі Киви, який підтримує Путіна і війну Росії проти України.
Українці не приховують бажання, щоб Шарій опинився за ґратами.
Наприклад, канал з абсурдними новинами "новин.яр" жартує, що Шарій випустить альбом блатного шансону з каверами на росіянина Міхаіла Круга.
У СБУ також запевняють: екстрадиція буде.
Ось як це бачать користувачі соцмереж:
|Фото: https://t.me/blyadtoivo
Його порівнюють з червоною кулькою, яка є символом "Партії Шарія", і в інших мемах:
Не забули українці і про дружину блогера Ольгу Шарій, яка також поширює проросійські наративи і є членкинею забороненої "Партії Шарія".
До речі, минулого року у них з Анатолієм народився первісток, ім’я і стать якого тримали у секреті.
Дехто почав жартувати, що Ольга Шарій, як і Оксана Марченко, буде записувати відео і звертатися до президентів різних держав.
Наразі цього не сталося, але ось кілька влучних мемів:
|Фото: https://t.me/blyadtoivo
Ось ще одне посилання на звернення Оксани Марченко, у якому вона розповідала про "героїзм" Медведчука під час обмінів військовополонених і про те, як він вів людей через мінні поля.
Дехто жартує, що Шарій сам пророкував своє затримання, адже у день початку повномасштабного вторгнення він написав "Скоро буду, друзі".
"Ждьом. Пост від 24 лютого. Реальність VS очікування", – відреагувала головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
"Світ ловив мене та впіймав", – також написала журналістка Яніна Соколова.
Загалом українці жартують на найрізноманітніші теми.
Наприклад, ось так вони уявили допит Шарія в СБУ:
А це кадри з затримання пропагандиста:
Опублікували оперативні кадри затримання Шарія в Іспанії#УкрТві #Шарій pic.twitter.com/5WCYeOzzLF— Vigro (@VikDaily) May 5, 2022
Також користувачі соцмереж пригадали скандальне інтерв'ю сестри Шарія:
Ось ще трохи мемів:
шарій всьо#UkraineRussiaWar #UkraineWar #Ukraine️ #Spain #Kyiv #Dnipro #Kramatorsk #Mykolaiv pic.twitter.com/qX0cvzrzlC— 🇺🇦Dmytro Bondar🇺🇦 (@Dmytro_Bondar_) May 5, 2022
#буденне #Україна #шарій— баба Яся негодує (@PinkDeathwing) May 5, 2022
Шарія спіймали в Іспанії.
Іспанія: pic.twitter.com/bEubwFPT7a
Зрештою, не минулося і без легендарного мему про Генштаб:
Нагадаємо, Анатолій Шарій – це колишній журналіст, який втік за кордон у 2012 році.
Він створив YouTube-канал та очолив проросійську партію "Партію Шарія".
Пропагандист поширював наратив про "громадянську війну" в Україні, ставив під сумнів українську державність, критикував Революцію Гідності.
Спершу Шарій проживав у Литві в статусі біженця, а останні роки продовжував свою діяльність з Іспанії, де в нього є вілла за майже мільйон євро.
Після оголошення Шарію підозри у держзраді, блогер втратив статус біженця і став у Литві персоною нон-ґрата.
В Україні канал пропагандиста заблокували, а його партію заборонила РНБО.
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