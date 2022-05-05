"Шарік здувся" або +1 Чмоня: як українці реагують на затримання Анатолія Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у держзраді.

За даними СБУ, пропагандист здійснював протиправну діяльність і шкодив національній безпеці України в інформаційній сфері.

Користувачі соцмереж вже почали порівнювати цю подію з нещодавнім гучним затриманням Медведчука.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції та меми українців щодо затримання скандального блогера.

Фото: https://t.me/blyadtoivo

шарій і медведчук в одній камері

фото в кольорі pic.twitter.com/DF4zF4WJYW — нічниця🇺🇦 (@digital_bat_) May 5, 2022

Фото: Катарсис

"Я був в Іспанії на навчаннях"

Новина про затримання Шарія нагадала людям не лише про Медведчука, але й про інші гучні кейси.

Наприклад, затримання Нестора Шуфрича, а також популярний мем із полоненим "Чмонею".

Водночас українці чекають на затримання ще одного українофоба – екснардепа Іллі Киви, який підтримує Путіна і війну Росії проти України.

Українці не приховують бажання, щоб Шарій опинився за ґратами.

Наприклад, канал з абсурдними новинами "новин.яр" жартує, що Шарій випустить альбом блатного шансону з каверами на росіянина Міхаіла Круга.

У СБУ також запевняють: екстрадиція буде.

Ось як це бачать користувачі соцмереж:

Фото: https://t.me/blyadtoivo

Його порівнюють з червоною кулькою, яка є символом "Партії Шарія", і в інших мемах:

Не забули українці і про дружину блогера Ольгу Шарій, яка також поширює проросійські наративи і є членкинею забороненої "Партії Шарія".

До речі, минулого року у них з Анатолієм народився первісток, ім’я і стать якого тримали у секреті.

Дехто почав жартувати, що Ольга Шарій, як і Оксана Марченко, буде записувати відео і звертатися до президентів різних держав.

Наразі цього не сталося, але ось кілька влучних мемів:

Фото: https://t.me/blyadtoivo

Ось ще одне посилання на звернення Оксани Марченко, у якому вона розповідала про "героїзм" Медведчука під час обмінів військовополонених і про те, як він вів людей через мінні поля.

Дехто жартує, що Шарій сам пророкував своє затримання, адже у день початку повномасштабного вторгнення він написав "Скоро буду, друзі".

"Ждьом. Пост від 24 лютого. Реальність VS очікування", – відреагувала головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

"Світ ловив мене та впіймав", – також написала журналістка Яніна Соколова.

Загалом українці жартують на найрізноманітніші теми.

Наприклад, ось так вони уявили допит Шарія в СБУ:

А це кадри з затримання пропагандиста:

Також користувачі соцмереж пригадали скандальне інтерв'ю сестри Шарія:

Ось ще трохи мемів:

Зрештою, не минулося і без легендарного мему про Генштаб:

Нагадаємо, Анатолій Шарій – це колишній журналіст, який втік за кордон у 2012 році.

Він створив YouTube-канал та очолив проросійську партію "Партію Шарія".

Пропагандист поширював наратив про "громадянську війну" в Україні, ставив під сумнів українську державність, критикував Революцію Гідності.

Спершу Шарій проживав у Литві в статусі біженця, а останні роки продовжував свою діяльність з Іспанії, де в нього є вілла за майже мільйон євро.

Після оголошення Шарію підозри у держзраді, блогер втратив статус біженця і став у Литві персоною нон-ґрата.

В Україні канал пропагандиста заблокували, а його партію заборонила РНБО.

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