"Всі учні залишаються школярами української школи": мер Мелітополя про освіту в окупації

Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, що організація навчального процесу у місті відбувається за українським законодавством.

Тому усі "тести", які вимагають здати окупанти для зарахування до шкіл, не актуальні, йдеться у повідомленні голови міста.

"Хочу заспокоїти всіх батьків – не слухайте окупантів та колаборантів. Немає необхідності здавати незрозумілі тести!

Відповідно до українського законодавства наразі у дітей літні канікули до 31 серпня 2022 року. Всі учні переведені на наступний навчальний рік. Всі випускники отримають документи про освіту", – зазначив Іван Федоров.

Новий навчальний рік планують розпочати 1 вересня. Наразі влада Мелітополя шукає найбільш безпечні варіанти для освіти школярів.

"У випадку самовільного закриття школи окупаційною владою, усі учні залишаються школярами української школи", – додає мер міста.

Він пояснив, що учні 9 класу можуть продовжити освіту за українськими програмами у ліцеях Мелітополя. Для цього треба подати онлайн-заявку. Формування класів відбуватиметься конфіденційно на підконтрольній території України. Тобто всі заявки та розподіл школярів розглядатимуть не на місцях.

Документи про освіту для випускників 9 та 11 класів можна отримати до кінця червня в Запоріжжі за адресою вул.Миру, 6. Усі не видані документи зберігатимуться 1 рік.

Отримати атестат може стороння особа, якщо вона має нотаріально завірену довіреність.

Якщо немає можливості виїхати до Запоріжжя, учні зможуть взяти виписку з єдиної державної електронної системи з питань освіти. Серію та номер документа буде кожному повідомлено, як тільки вони будуть готові до видачі.

Російські документи про освіту від окупантів є недійсними на території України та за її межами.

Щоб записатися до 1 класу, треба подати онлайн-форму в єдиній системі реєстрації у заклади середньої освіти. Вона ж доступна на сайтах шкіл Мелітополя: № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25.

Проте, зважаючи на ситуацію, дитину приймуть до 1 класу навіть без попередньої реєстрації, якщо батьки нададуть заяву та свідоцтво про народження.

Наразі про відновлення очної форми навчання не йдеться. Мер Мелітополя акцентує, що дистанційне навчання є найбільш доцільним.