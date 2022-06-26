Повернути Крим в Україну: кримські татари заспівали про окупований півострів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 червня 2022

26 червня відзначають День кримськотатарського прапора.

Кримські татари з усього світу заспівали пісню про український півострів. У ній йдеться про повернення півтострова до України.

Серед виконавців є і військові Збройних сил України, зокрема, офіцер Ісмаїл Куртумеров, розповіли Генеральному штабі ЗСУ.

Ісмаїл – соліст Ансамблю пісні і танцю ЗСУ, у пісні він заспівав на Майдані Незалежності.

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Фото: Depositphotos

"Я вірю, що Крим буде нашим, і саме ЗСУ допоможуть киримли повернутися в рідні домівки, з яких їх вже вдруге вигнали російські злочинці.

Наш прапор, як і прапор України, має сині й жовті кольори, як небо й хлібні лани, як море й гарячий пісок моєї Батьківщини", – сказав він.

День кримськотатарського прапора (Qırım bayrağı) – це загальнонаціональне свято. Останні 8 років його неможливо відзначити в Криму через російську окупацію.

Прапор кримських татар був затверджений після падіння Російської імперії у 1917 році, однак вільно використовувати його стало можливо лише після проголошення Незалежності України у 1991 році.

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