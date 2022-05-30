Штраф або 15 років за акцію непокори. Як у Криму судять активіста Богдана Зізу

О 4.10 ранку до адміністрації міста Євпаторія на окупованому півострові Крим наблизилась постать в чорному. За собою вона везла "кравчучку".

Людина зупинилася навпроти входу будівлі. А вже за кілька митей білосніжні двері та фасад вже прикрашали дві смужки свіжої фарби – синьої та жовтої. На завершення невідомий кинув у вікно запальну суміш, проте будівля не зайнялась.

Цю поодиноку акцію протесту 16 травня здійснив кримчанин Богдан Зіза. Російські силовики на півострові швидко знайшли виконавця. Його арештували в той самий день.

18 травня суд висунув обвинувачення за політичною статтею, яка не передбачає утримання під вартою. Але хлопець вже 12 діб перебуває у Сімферопольському СІЗО.

Місцеві ЗМІ кажуть, що ФСБ створило справу за статтею про тероризм.

Друзі та близькі Богдана переживають, що хлопець може "зникнути".

Про закритий суд, емоційний стан активіста та його подальшу долю "УП.Життя" розказала двоюрідна сестра та друзі активіста.

Активіст Богдан Зіза. Фото з його акаунту в Instagram

Це було його персональне рішення

Кримському татарину Богдану Зізі – 27 років, усе своє життя він прожив у Криму. В дитинстві хлопець осиротів, його виховувала бабуся.

Він був творчою особистістю: займався фото та відеозйомкою, створював інтернет-ігри, займався 3D-моделюванням, паркуром.

Богдан лишився на півострові навіть після анексії – не зміг полишити бабусю. Проте внутрішньо йому було дуже важко дивитися на зміни, які несла окупаційна влада.

23 лютого, коли напад вже здавався неминучим, в соцмережах Богдан опублікував антивоєнну відеопоезію з назвою "Егоцентричність".

"Богдан дуже чуйний та емпатичний. Він підтримував мене, особливо у контексті усіх подій з 24 лютого, писав щодня. Я морально вціліла тільки завдяки цій людині.

З початком війни він дуже переживав. В Криму була напружена ситуація: триколори, "зетки" й "вешки". Тяжко йому було морально.

Богдан по життю був пацифістом та складно переносив будь-яку жорстокість. Коли оприлюднили фото з Бучі, у нього сталось психологічне загострення. Він був пригніченим та депресивним", – розказує двоюрідна сестра Богдана Олександра Баркова.

Богдан Зіза в Криму. Фото з його акаунту в Instagram

Вона додає, що останнє повідомлення від Богдана отримала ввечері 15 травня, а 16-го вночі він здійснив свою акцію протесту.

"Він нічого не сказав ані мені, ані своїм друзям. Це було його персональне рішення", – пояснила двоюрідна сестра.

Один з його друзів зазначив, що ніколи не підіймав політичних питань у приватних розмовах, але ця акція повністю відповідала духу хлопця.

"Коли я дізнався, що це Богдан, у мене не було якогось аномального здивування. Але не через його політичну позицію, а завдяки характеру. Для мене Богдан = екстрим", – розказав друг-кримчанин.

Арешт, публічне приниження та аномальна тиша

Богдана ідентифікували за записами з камер відеоспостереження. За кілька годин після акції 27-річного кримчанина арештували. Відео інциденту опублікував пропагандист Тапілов у своєму Telegram-каналі.

Про затримання "обґрунтовано підозрюваного" сповістив в соцмережах мер Євпаторії Олександр Лоскутов. За його словами, "проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються мотиви та інші обставини".

Скриншоти з російської мережі "Вконтакте" зі сторінки мера Євпаторії

Зізу доставили до відділку поліції, йому дозволили зробити лише один дзвінок близькій людині – своїй бабусі.

Далі – тиша, морок і "вибите зізнання".

Хлопець визнав, що саме він розфарбував двері у синьо-жовтий, а тоді – вибачився та запевнив, що готовий "спокутувати свою провину непосильною працею".

"Я ніколи не бачив його таким і не міг уявити. На відео – ніби незнайома людина.

Богдан – впевнений, позитивний та безстрашний хлопець. Це виражалося в голосі та мові тіла. Він завжди каже фразу з першого разу.

Тут він є жертвою міліцейського насильства. Заляканий, невпевнений голос, що збивається. Тремтять руки. Голос збивається. Фрази плутаються. У його поведінці видно страждання та страх", – коментує побачений запис один з друзів хлопця.

Сестра Саша підтверджує незвичний та наляканий стан Богдана. Вона додає, що зараз на окупованих територіях прослідковується тенденція публічних вибачень, які насправді є приниженням та примусом.

Акція протесту очима Богдана Зізи

Ввечері 16 травня – тобто у день, коли Богдан облив двері адміністрації фаброю – у соцмережах поширили й третє відео. Воно показує ситуацію від першої особи. Богдан на селфі-камеру знімав усе, що робить.

Закадровий голос – механізований, тому складно довести авторство. Його меседжем є заклик виходити на вулиці вночі та висловлюватись.

На ньому кадри ймовірно з телефона Богдана з накладеним зміненим голосом.

"Я хочу звернутися до всіх представників графіті культури, до всіх, хто перебуває в Криму, Росії, Білорусі. Я хочу нагадати, що графіті культура – ​​це насамперед протест. І зараз якнайкращий час.

Йде страшна війна, яку розв'язав Путін, і вся держмашина, пропаганда, намагаються щосили переконати народ, що це нормально. Намагається переконати, що нічого не треба робити, сидіти мовчки і спостерігати; що ніхто не може нічого зробити, але зараз дуже важливо виходити на вулицю та висловлювати свій протест", – каже голос.

Він додає, що треба перестати боятися висловлюватися. Тоді стане очевидно, що людей, які проти цієї війни, більше за тих, хто її підтримує.

Після облиття фасаду будівлі фарбою хлопець розбиває вікно, підпалює щось і кидає в бік будівлі. У поліції заявляли, що це був коктейль Молотова, який "не загорівся".

"У нас відібрали нагоду виходити вдень, але ми можемо виходити вночі. Я закликаю всіх виходити вночі та висловлювати свій протест. Це – перше попередження для адміністрації міста Євпаторія ", – додає голос.

Дуже символічно треком до цього екшену є трек "Пацани Бурі" гурту KALUSH. Тієї ж ночі весь світ святкував перемогу українських виконавців на пісенному конкурсі "Євробачення".

Це відео, яке ймовірно змонтував на своєму телефоні Богдан Зіза, вперше з'явилось на каналі того ж самого пропагандиста Тапілова. Якщо придивитися уважно, то він записував його з екрана. Яким чином ці кадри потрапити до його рук – невідомо.

"Можна сказати точно, що Богдан не публікував жодного відео. Таліпов – першоджерело. Тому це відео може бути як знятим Богданом так само як і сфабрикованим", – зазначив друг Богдана.

Результат протесту Богдана Зізи в Євпаторії. Фото "РИА новости Крым"

"Правосуддя по-російськи"

Судова система у Росії переважно закрита. Засідання проводять за зачиненими дверима, тому інформація про суд над Богданом з'явилась постфактум.

18 травня відбувався суд у повній "конфіденційності" (бабусю у залу засідань не пустили).

Розглядали справу за політичною статтею "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації".

"Будь-яка інформація, яка не відповідає позиції з брифінгів МО РФ – це дискредитація, сплачуй штраф. Притягнути до неї за вуха можна будь-що.

Важливо: ця стаття не передбачає арешту, лише штраф. Але Богдана й досі утримують під вартою", – пояснив кримчанин.

Для громадян штраф сягає від 30 тисяч до 50 тисяч рублів (тобто до 10 тисяч гривень).

"Відмита" адміністрація Євпаторії. Фото з Telegram-каналу "Крим 24"

"Виходить, слідство продовжується, а інформації про це немає. Як і жодних підстав для його перебування в Сімферопольському СІЗО", – підтверджує Саша.

На першому суді у Богдана був адвокат, якого "виділила" держава і зі слів двоюрідної сестри, він мав зв'язок зі структурою ФСБ.

Вона додає, що місцеві ЗМІ 20 травня почали посилалися на пресслужбу ФСБ і писали, що на Богдана ніби є інша ("таємна") справа про замах на тероризм. Але на сайті спецслужби Росії у розділі "тероризм" цієї інформації немає.

На сайті Євпаторійського суду останнє оновлення було 25 травня.

Скриншот зі сторінки Євпаторійського суду

Ще на суді (18 травня) винесли постанову про адмінпорушення, але вона набере чинності лише 31 травня. Судові реєстри закриті для перегляду, це загалом секретна для Росії інформація.

Як пояснила Марина Носова, адвокатка юридичної компанії "Міллер", людину не можуть утримувати в СІЗО за адміністративне порушення.

За "адмінку" можуть видати постанову, тоді це швидкий штраф. А можуть виписати протокол: тоді поставону буде приймати суд (може бути не тільки штраф, а й адміністративний арешт, в залежності від того, щоб передбачає санкція). При застосуванні адміністративного арешту людину відправляють до ізолятора тимчасового тримання.

"Згідно з кодексом, на оскарження є 10 діб, а Богдана лишили на 14. Це вже щось "не те". Оскільки суд може тільки поновити строк оскарження, але продовжити – ні", – пояснила адвокатка.

Зважаючи на побоювання друзів та рідних Богдана про перекваліфікацію справи, Марина розповіла, що в Україні це вже не можливо. Проте ситуація відбувається на окупованому Росією півострові.

"За законодавством (як України, так і Росії), особа не може бути притягнута до юридичної відповідальності двічі за одне й те саме правопорушення. Принцип "non bis in idem" походить з античних часів. Наразі Богдану винесли постанову за адміністративним кодексом, тому не можуть розглядати цей епізод в рамках кримінальної справи", – пояснила адвокатеса.

Вона розповіла, що раніше правоохоронці в пост-радянських країнах мали наступну практику. Вони затримували людину за незначне адміністративне порушення. Допоки суд розглядав адмін справу, збирали докази для "криміналу". Це робилось для того, щоб особа не втекла до повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Після вже могли відправити до СІЗО за рішенням суду.

"Є ризик того, що судова система в Росії працює за старими "схемами", ігноруючи стандарти Європейського суду з прав людини.Тоді "адмінку" можуть використати для подальшого кримінального переслідування", – додала Марина Носова.

Богдан Зіза. Фото з його акаунту в Instagram

Тим часом друзі Богдана штурмують СІЗО, намагаються добитися для нього незалежного адвоката.

"Нам важливо впевнитись, що з ним все добре. Що його там не катують. Важливо, аби до нього ставитися лояльно. Бо ми розуміємо, що було чимало випадків з Криму, коли люди просто зникали.

Я не розумію, чому з ним немає взагалі ніякого зв'язку. Ми будемо пробиватися через адвокатів. Якщо не перший, то другий, як не другий – далі, але до отримання результату", – пояснює Олександра.

Тиша лякає й друзів Богдана.

"Зазвичай можна побачити показові арешти "українських націоналістів" із візитками з правого сектора та іншими кліше. Про це роблять цілі репортажі, а поліції створюють героїчний імідж.

Але тут – повна тиша. Абсолютно ніякого розголосу серед місцевих ЗМІ. Начебто справу навмисне заминають", – ділиться занепокоєнням друг Богдана.

Сестра Саша та друзі Богдана продовжують бити на сполох. Адвокат стоїть у черзі перед СІЗО вже декілька днів. І все ще – безрезультатно.

Є велика ймовірність, що 31 травня Богдан не вийде на свободу. І скільки російські судді призначать йому провести за ґратами наразі лишається таємницею.