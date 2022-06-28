У Києві зафіксували новий температурний рекорд

У Києві зареєстрували температурний рекорд.

27 червня температура в столиці не опускалася нижче +19,8°С, повідомили у метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Попереднє рекордне значення було відмічено у 2017 році і дорівнювало +19,7°С", – кажуть у метеостанції.

Реклама:

Раніше метеорологи повідомляли, що 20 червня 2022 року у столиці вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +25,9°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1975 року.

У Києві через спеку поливають вулиці. Фото: КМДА.

Кліматична норма була перевищена на 5,8°С.

Через сильну спеку у столиці дорожники розпочали полив вулиць. 28 червня на вулицях Києва працюють 18 спецмашин.