Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру з РФ підозру

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
19053
6 червня 2022

У Києві 69-річний росіянин приставав до 10-річного хлопця в трамваї. Про злочинця правоохоронцям повідомили мати хлопчика. 

Зловмисника вже затримали, розповіли у поліції Києва.

За словами матері,  до її сина під час руху трамвая підійшов чоловік та почав вчиняти дії сексуального характеру.

"Після скоєного чоловік вийшов з громадського транспорту та намагався втекти. Жінка одразу зателефонувала до поліції та повідомила нам прикмети та напрямок руху зловмисника, тож ми оперативно затримали його поблизу місця скоєння злочину", – розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

 Затриманий пенсіонер. Фото: Поліція Києва

Читай також:

На Рівненщині вітчима, який неодноразово ґвалтував дівчинку, засудили до довічного ув'язнення
У Києві затримали ґвалтівника 5-річної дівчинки
У Чернігові 56-річний чоловік ґвалтував дівчат-підлітків і знімав порно. Йому загрожує довічне

Щоб з'ясувати усі деталі цієї ситуації, на місце події виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. 

За певний час правоохоронці затримали 69-річного місцевого мешканця. Вони повідомили йому про підозру у вчиненому злочині – розбещенню малолітнього.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – додав Зураб Мелікідзе.

У Київській міській прокуратурі додали, що інцидент стався 3 червня. Зловмисником виявився 69-річний уродженець міста Новоалтайськ Російської федерації.




 678
Суспільство

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Олена Барсукова
 10251
Здоров'я

"Передай своїм, що швидкі ми будемо розстрілювати". Як працювала екстренка в Маріуполі

Ольга Гетьманець
 7955
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: новий "Найкращий стрілець", "Доктор Стрендж", "Елвіс" База Лурмана та інші фільми червня

Олександр Гусев

Головне на сайті


Суспільство

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Олена Барсукова
Патрон на Солом'янці: у столичному парку намалювали мурал з відомим псом. ФОТО
Життя 32 медійників забрала війна з Росією: список загиблих
Опублікували рейтинг 200 найкращих університетів України
Понад 60% українців співчувають переселенцям: опитування
Астрономи знайшли схожу на Землю планету біля сусідньої до Сонця зірки
Здоров'я

"Передай своїм, що швидкі ми будемо розстрілювати". Як працювала екстренка в Маріуполі

Ольга Гетьманець
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: новий "Найкращий стрілець", "Доктор Стрендж", "Елвіс" База Лурмана та інші фільми червня

Олександр Гусев