Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру з РФ підозру

У Києві 69-річний росіянин приставав до 10-річного хлопця в трамваї. Про злочинця правоохоронцям повідомили мати хлопчика.

Зловмисника вже затримали, розповіли у поліції Києва.

За словами матері, до її сина під час руху трамвая підійшов чоловік та почав вчиняти дії сексуального характеру.

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"Після скоєного чоловік вийшов з громадського транспорту та намагався втекти. Жінка одразу зателефонувала до поліції та повідомила нам прикмети та напрямок руху зловмисника, тож ми оперативно затримали його поблизу місця скоєння злочину", – розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

Затриманий пенсіонер. Фото: Поліція Києва

Щоб з'ясувати усі деталі цієї ситуації, на місце події виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції.

За певний час правоохоронці затримали 69-річного місцевого мешканця. Вони повідомили йому про підозру у вчиненому злочині – розбещенню малолітнього.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – додав Зураб Мелікідзе.

У Київській міській прокуратурі додали, що інцидент стався 3 червня. Зловмисником виявився 69-річний уродженець міста Новоалтайськ Російської федерації.

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