Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру з РФ підозру

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
22693
6 червня 2022

У Києві 69-річний росіянин приставав до 10-річного хлопця в трамваї. Про злочинця правоохоронцям повідомили мати хлопчика. 

Зловмисника вже затримали, розповіли у поліції Києва.

За словами матері,  до її сина під час руху трамвая підійшов чоловік та почав вчиняти дії сексуального характеру.

Реклама:

"Після скоєного чоловік вийшов з громадського транспорту та намагався втекти. Жінка одразу зателефонувала до поліції та повідомила нам прикмети та напрямок руху зловмисника, тож ми оперативно затримали його поблизу місця скоєння злочину", – розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

 Затриманий пенсіонер. Фото: Поліція Києва

Читай також:

На Рівненщині вітчима, який неодноразово ґвалтував дівчинку, засудили до довічного ув'язнення
У Києві затримали ґвалтівника 5-річної дівчинки
У Чернігові 56-річний чоловік ґвалтував дівчат-підлітків і знімав порно. Йому загрожує довічне

Щоб з'ясувати усі деталі цієї ситуації, на місце події виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. 

За певний час правоохоронці затримали 69-річного місцевого мешканця. Вони повідомили йому про підозру у вчиненому злочині – розбещенню малолітнього.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – додав Зураб Мелікідзе.

У Київській міській прокуратурі додали, що інцидент стався 3 червня. Зловмисником виявився 69-річний уродженець міста Новоалтайськ Російської федерації.

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3422
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2615
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3247
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат