Понад 60% українців співчувають переселенцям: опитування

61% українців позитивно ставляться до переселенців у своєму населеному пункті.

Люди, яким самим довелось переїхати в інше місто, співчувають більше – 66% опитаних, проти 60% тих, хто не переїжджав.

Негативно ставляться до переселенців лише 6% українців.

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Про це свідчать дані опитування "Омнібус" Info Sapiens.

Фото: Triocean2011 / Depositphotos

Позитивне ставлення переважає в усіх регіонах країни. Але є й спільні незадоволення щодо переселенців:

розваги на новому місці проживання (58%);

небажання переселенців працювати (48%);

невдячність за надану допомогу (48%);

не розмовляють українською мовою (48%);

необхідність допомагати переселенцям, які самі мають високий рівень матеріального достатку (47%).

Найчастіше українці один одному допомагають продуктами (32%), грошима(20%) та волонтерством (20%).

Інфографіка Info Sapiens

Найбільше залучені до допомоги жителі західних та центральних областей (допомагають 71% та 70% відповідно), найменш – жителі Півдня (57%) та Східної України (43%).

Ймовірно, це пов'язано з бойовими діями та окупацією в цих регіонах.

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Опитування проводили 12–17 травня 2022 року.

Загалом у ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 16 років зі всіх регіонів України, окрім Автономної Республіки Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Також опитування не містить відповідей українців, які виїхали за кордон, та мешканців окупованих населених пунктів, де немає зв'язку.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.