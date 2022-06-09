На квадроцикли та квадрокоптери: у Києві пройде благодійний футбольний турнір

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 червня 2022

На стадіоні "Локомотив" у Києві відбудеться благодійний футбольний турнір між командами захисників України. Кошти збиратимуть для військових з передової.

Змагання відбудеться 11 червня об 11.30, повідомляє  благодійний фонд "Обійми".

У благодійному турнірі "Футбольний Кубок Єдності" візьмуть участь 14 команд з різних підрозділів: СБУ, ЗСУ, ТРО, ДСНС, МВС та інші. 

"Це товариський матч з міні іграми на 30 хвилин. Його мета – підняти дух та відволіктись", – пояснює організаторка Катерина Данько. 

 Фото: Matimix / Depositphotos

Паралельно відбуватиметься збір коштів для військових, а в перервах між іграми – благодійний аукціон.

Допомогу відправлятимуть бійцям у Миколаївській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.  

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Головними лотами аукціону є футболка з підписом Андрія Шевченка та фото з автографом боксера Володимира Кличка.

"Ми не знаємо, скільки коштів зберемо. Але має низку запитів від військових. 

Перше, про що ми говорили з командою – це квадроцикли, які допоможуть швидко та зручно переміщуватись нашим воїнам. Другим запитом є квадрокоптери", – додає вона.

Крім футболу та збору коштів організатори запросили низку артистів, серед яких Dantes, Roxolana та Khayat. 




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