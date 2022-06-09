4 дні йшов пішки з Мелітополя до Запоріжжя: історія чоловіка з ВІЛ-позитивним статусом

Олексій П’ятков з Мелітополя має ВІЛ-позитивний статус. Коли почалась війна, його попередили, що ліків завозити не будуть.

Аби зберегти своє життя, він наважився пішки дійти до Запоріжжя, повідомляє Суспільне.

Шлях у 130 км зайняв у Олексія 4 дні. Він здолав його разом з другом.

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Росіяни на блокпостах пропустили чоловіка лише тому, що він мав довідку про своє здоров`я.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"На кожному блокпосту перевіряли, роздягали. Дивилися татуювання. А я раніше був засуджений. У мене є татуювання – герб України.

Важко було. Йшли навмання. Не знали, чи дійдемо. Єдине, що врятувало, це те, що взяли документ. Я ВІЛ-позитивний і мені потрібні ліки", – розповідає мелітопольчанин.

Він додає, що про припинення постачання ліків для ВІЛ-позитивних людей його попередили на початку повномасштабного вторгнення. Але відмовитися чи ігнорувати ці медикаменти не можна.

"Коли війна почалася, ліків залишалось ще на місяць. Але ж не пити їх не можна. Адже організм звикає, з’являється імунітет, а коли я припиняю пити ліки, то починаю хворіти на застуди та інші хвороби. На другий день окупації в мелітопольських аптеках порожні полиці були", – зазначає Олексій.

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До війни він працював на приватного підприємця, але через окупацію бізнес закрили. У Мелітополі залишились його дружина з інвалідністю та 6-річна донька.

Олексій П’ятков підкреслює, що захворювання не вливає на його спроможність працювати та бути корисним у суспільстві.

"Ми не хочемо працювати на Росію. Якщо у мене ВІЛ, це ж не означає, що я нічого не можу. Я зварювальник, товариш в мене токар. Але чомусь на українському блокпосту нам дали зрозуміти, що такі нам тут не потрібні", – розповідає чоловік.

Він додав, що у хаб для переселенців його пустили тільки на одну ніч. Потім йому та другу довелось три тижні ночували у лісосмузі.