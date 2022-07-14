На військовий облік – за власним бажанням. Пояснення Генштабу про мобілізацію жінок

У Генеральному штабі оголосили, що жінок на військовий облік братимуть лише за власним бажанням.

Зараз у Збройних силах служить близько 1% від загальної кількості мобілізованих, повідомили у пресслужбі відомства.

"Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

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Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Як зазначили у відомстві, "гострої потреби" у збільшенні кількості військовозобов'язаних жінок немає.

Переважно їх призначають на посади:

медичного персоналу;

підрозділів зв’язку;

морально-психологічного забезпечення;

діловодів;

бухгалтерів;

кухарів.

Але є потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

При цьому адвокат Андрій Новак каже, що роз'яснення Генштабу не відповідає нормам раніше прийнятих законів та наказів.

"Точного розуміння що несуть, та як будуть реалізовуватись рекомендації Генштабу наразі немає. Зараз вони йдуть в розріз з чинними нормами законодавства.

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Якщо тлумачити їх, можна дійти висновку, що жінки на період воєнного стану ставатимуть на облік лише за власним бажанням. А виконання вимог буде вже після завершення особливого періоду в державі. Саме тому, слід очікувати або нових роз'яснень, або внесення змін до законодавства", – пояснює адвокат юридичної компанії "Міллер".

Він розповів, що особливий період в Україні триває з 2014 року, тобто від початку війни.

Цей період настає:

з моменту оголошення рішення про мобілізацію;

доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації;

з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Він охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.