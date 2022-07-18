Двоє Артурів: історія батька та сина, які разом служать у Нацгвардії

Батько та син з Волині разом захищають Україну у лавах Національної гвардії.

52-річний Артур вирішив стати військоим, коли проводжав на війну свого сина, якого також звати Артуром.

"Я пішов проводжати сина на війну і хотів поцікавитися чи беруть таких, як я служити, чи ні... і теж став військовим", – каже він.

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28-річний Артур-молодший вже встиг відслужити строкову службу. У 2015 році він захищав Маріуполь, а потім поїхав на заробітки у Польщу. Минулого року він вирішив залишитися в цій країні та відкрити там власну справу.

Батько та син

Однак війни змінила погляди чоловіка.

"Не хочу уже повертатися туди. Після нашої перемоги у рідній Україні буде багато роботи. Нам власними руками доведеться цеглина за цеглиною все відбудовувати. Для цього потрібні руки і мої готові до важкої праці", – говорить військовий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію батька та сина з Одеси, які також разом служать у артилерійському підрозділі ЗСУ.

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