Ухилянтів від мобілізації не знімають з військового обліку: чи можуть видати повістку повторно

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2022

Усіх чоловіків, які двічі проігнорували повістки до військкомату, притягають до кримінальної відповідальності. 

Проте у законодавстві для порушників не передбачена відстрочка від мобілізації, повідомляє Роман Лихачов з волонтерського руху "Адвокати ЗСУ".

Усі, кого засудили за статтею "Ухилення від призову за мобілізацією", можуть підлягати мобілізації та повторно отримати відповідні повістки. 

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Стаття кримінального кодексу за "ухилянство" від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

 Фото: Bumble-Dee / Depositphotos

У Єдиному реєстрі судових рішень станом на 15 липня вже є 8 вироків за цією статтею. 

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Кожному з обвинувачених суд призначив покарання з іспитовим строком від 1 до 3 років. 

Судові справи є у таких областях:

  • Закарпатській;
  • Волинській;
  • Львівській;
  • Сумській.

Наприклад, у Волинській області засудили чоловіка. Йому призначили 1 рік іспитового строку.

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Схожа ситуація була на Львівщині, коли чоловік проігнорував повістку, а згодом – вимогу з'явитися на медкомісію.

В Івано-Франківській області Коломийський міськрайнний суд визначив заставу за "ухилянта" у розмірі понад 24 тисячі гривень. Чоловік прибув з міста Кам`янське Дніпропетровської області, став на облік до військкомату, пройшов медкомісію і отримав повістку для відправлення до військової частини. Але проігнорував її.

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