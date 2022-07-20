Ухилянтів від мобілізації не знімають з військового обліку: чи можуть видати повістку повторно

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2022

Усіх чоловіків, які двічі проігнорували повістки до військкомату, притягають до кримінальної відповідальності. 

Проте у законодавстві для порушників не передбачена відстрочка від мобілізації, повідомляє Роман Лихачов з волонтерського руху "Адвокати ЗСУ".

Усі, кого засудили за статтею "Ухилення від призову за мобілізацією", можуть підлягати мобілізації та повторно отримати відповідні повістки. 

Стаття кримінального кодексу за "ухилянство" від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

 Фото: Bumble-Dee / Depositphotos

У Єдиному реєстрі судових рішень станом на 15 липня вже є 8 вироків за цією статтею. 

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Кожному з обвинувачених суд призначив покарання з іспитовим строком від 1 до 3 років. 

Судові справи є у таких областях:

  • Закарпатській;
  • Волинській;
  • Львівській;
  • Сумській.

Наприклад, у Волинській області засудили чоловіка. Йому призначили 1 рік іспитового строку.

Схожа ситуація була на Львівщині, коли чоловік проігнорував повістку, а згодом – вимогу з'явитися на медкомісію.

В Івано-Франківській області Коломийський міськрайнний суд визначив заставу за "ухилянта" у розмірі понад 24 тисячі гривень. Чоловік прибув з міста Кам`янське Дніпропетровської області, став на облік до військкомату, пройшов медкомісію і отримав повістку для відправлення до військової частини. Але проігнорував її.

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