Ухилянтів від мобілізації не знімають з військового обліку: чи можуть видати повістку повторно

Усіх чоловіків, які двічі проігнорували повістки до військкомату, притягають до кримінальної відповідальності.

Проте у законодавстві для порушників не передбачена відстрочка від мобілізації, повідомляє Роман Лихачов з волонтерського руху "Адвокати ЗСУ".

Усі, кого засудили за статтею "Ухилення від призову за мобілізацією", можуть підлягати мобілізації та повторно отримати відповідні повістки.

Реклама:

Стаття кримінального кодексу за "ухилянство" від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

У Єдиному реєстрі судових рішень станом на 15 липня вже є 8 вироків за цією статтею.

Кожному з обвинувачених суд призначив покарання з іспитовим строком від 1 до 3 років.

Судові справи є у таких областях:

Закарпатській;

Волинській;

Львівській;

Сумській.

Наприклад, у Волинській області засудили чоловіка. Йому призначили 1 рік іспитового строку.

Реклама:

Схожа ситуація була на Львівщині, коли чоловік проігнорував повістку, а згодом – вимогу з'явитися на медкомісію.

В Івано-Франківській області Коломийський міськрайнний суд визначив заставу за "ухилянта" у розмірі понад 24 тисячі гривень. Чоловік прибув з міста Кам`янське Дніпропетровської області, став на облік до військкомату, пройшов медкомісію і отримав повістку для відправлення до військової частини. Але проігнорував її.