В київських нічних клубах роздали понад 200 повісток. Чи це законно?

У столиці провели рейди закладами, які працювали вночі попри комендантську годину.

Правоохоронці склали 73 протоколи про адмінпорушення. А також порушникам-чоловікам призовного віку вручили 219 повісток, повідомляє поліція Києва.

"З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", – розповів очільник поліції Києва Іван Вигівський.

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Наскільки законними є такі дії правоохоронців?

В Україні під час воєнного стану можуть мобілізувати усіх військовозобов’язаних, але пріоритет надається людям з бойовим досвідом.

Проте жодних обмежень де вручати повістку у законі немає. Тобто її можуть видати:

у громадських закладах;

на робочих місцях;

на блокпостах;

у будинках тощо.

Проте документ має бути оформлений без юридичних порушень, виписаний уповноваженою особою та вручений особисто.

У генштабі на брифінгу зазначали, що повістка не має бути покаранням, проте ця практика в Україні продовжується.