Що ви знаєте про Степана Бандеру та міфи довкола нього? ТЕСТ

З часу проголошення незалежності в Україні тривалий час велася справжня боротьба істориків за біографію Степана Бандери.

Страхітливі наративи про Бандеру тривалий час викликали суперечки в українському суспільстві, його називали злочинцем, вбивцею, терористом, посібником нацистів та іншими образливими кліше.

Однак сьогодні сприйняття Степана Бандери значно змінилось, в Україні він отримав визнання як один із головних борців за незалежність в ХХ столітті

Разом з тим у Польщі його ім’я досі викликає негативні конотації серед населення та влади, через що інколи виникають непорозуміння.

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