Тест

Що ви знаєте про Степана Бандеру та міфи довкола нього? ТЕСТ

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21 липня 2022

З часу проголошення незалежності в Україні тривалий час велася справжня боротьба істориків за біографію Степана Бандери.

Страхітливі наративи про Бандеру тривалий час викликали суперечки в українському суспільстві, його називали вбивцею, терористом, посібником нацистів та іншими образливими кліше.

Однак сьогодні сприйняття Степана Бандери значно змінилось, в Україні він отримав визнання як один із головних борців за незалежність в ХХ столітті

Разом з тим у Польщі його ім’я досі викликає негативні конотації серед населення та влади, через що інколи виникають непорозуміння.

"Українська правда.Життя" пропонує вам пройти тест та дізнатись більше про сторінки життя, а також міфи про одного з головних ідеологів української незалежності й націоналізму.

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Ким був батько Степана Бандери?

Батько Степана – Андрій Бандера (посередині). Фото: Історична правда
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На яке свято народився Степан Бандера?

Фото: Дмитро Ларін
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Ще в дитячому віці Бандера приєднався до знакової української організації. Якої саме?

Крайній справа – Степан БандераФото: Історична правда
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Ким Бандера був за освітою?

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Після якої події Степан Бандера став відомим широкому загалу?

Фото: Історична правда
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Чи справді Степан Бандера був "фашистом"?

Зустріч німецьких військ в Україні. Фото: Історична правда
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У 1940 році в лавах ОУН стався розкол на бандерівців і мельниківців, у чому були основні протиріччя?

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Бандера та ОУН були агентами нацистської Німеччини?

Солдати "Нахтігалю" у Львові. Фото: Історична правда
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За що німці посадили Бандеру до концтабору у 1941 році?

Фото: Істортчна правда
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Чи чинила збройний опір ОУН німцям під час окупації України?

Фото: Істрична правда
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Як закінчилось життя Степана Бандери?

Степан Бандера зі своїми дітьми. Фото: Історична правда
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