У 5 районах Києва проведуть відкриті уроки з мінної безпеки

У Києві волонтери спільно з міською адміністрацією, рятівниками та кінологами проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки у 5 районах.

"Щодня ми будемо показувати і вчити, як діяти, якщо помітили небезпечні предмети, і найголовніше – розкажемо, що в жодному разі робити не можна. В якості практики навчимо користуватись металошукачем, поміряємо захисний костюм сапера, каску і бронежилет", – кажуть організатори заходу.

На кожній локації працюватимуть два намети. В одному – маленьких дітей у в інтерактивній формі навчатимуть розпізнавати небезпечні місця і проведуть командні ігри на логіку.

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У другому – для старших дітей та дорослих – відбудеться інструктаж з особистої безпеки, покажуть муляжі мін та проінформують, як вони працюють та як діяти в випадку їх виявлення.

У Києві проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки

Зареєструватись на заняття можна тут.

Графік тренінгів: