У 5 районах Києва проведуть відкриті уроки з мінної безпеки

Яна Осадча журналіст
2960
24 липня 2022

У Києві волонтери спільно з міською адміністрацією, рятівниками та кінологами проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки у 5 районах.

"Щодня ми будемо показувати і вчити, як діяти, якщо помітили небезпечні предмети, і найголовніше – розкажемо, що в жодному разі робити не можна. В якості практики навчимо користуватись металошукачем, поміряємо захисний костюм сапера, каску і бронежилет",  кажуть організатори заходу.

На кожній локації працюватимуть два намети. В одному маленьких дітей у в інтерактивній формі навчатимуть розпізнавати небезпечні місця і проведуть командні ігри на логіку.

У другому для старших дітей та дорослих – відбудеться інструктаж з особистої безпеки, покажуть муляжі мін та проінформують, як вони працюють та як діяти в випадку їх виявлення.

 У Києві проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки

Зареєструватись на заняття можна тут.

Графік тренінгів:

  • Оболонський район  25 липня (початок о 16:00) у парку "Наталка";
  • Дніпровський район  26 липня (початок о 16:00) у парку "Перемога";
  • Святошинський район  27 липня (початок о 16:00) у парку "Совки";
  • Голосіївський район  28 липня (початок о 16:00) у Голосіївському парку;
  •  Дарницький район  29 липня (початок о 16:00) у парку Партизанської Слави.

Читайте також: Обережно: міни! Як і коли можна безпечно повернутися додому




 24338
Суспільство

"Я не пускаю до видр росіян": як видри-волонтерки з Балі та їхній власник допомагають ЗСУ

Олена Барсукова
 22627
Суспільство

На його очах живцем спалили 13 коней: історія Віктора Кукуюка з Чернігівщини, який провів у полоні 109 днів

 47396
Суспільство

"Або вже стріляй, або пропускай". Історія чоловіка з Херсонщини, який чотири рази намагався вибратися з окупації

Ірина Лупачова

Головне на сайті


Суспільство

"Я не пускаю до видр росіян": як видри-волонтерки з Балі та їхній власник допомагають ЗСУ

Олена Барсукова
У 5 районах Києва проведуть відкриті уроки з мінної безпеки
5 цікавих фактів про китів від українських полярників
У діснеївських парках США можуть з’явитися феї-чоловіки
Танкістки та артилеристки: у Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ
Укрпошта назвала дату виходу нової марки з трактором, який тягне російський танк
Суспільство

На його очах живцем спалили 13 коней: історія Віктора Кукуюка з Чернігівщини, який провів у полоні 109 днів

Суспільство

"Або вже стріляй, або пропускай". Історія чоловіка з Херсонщини, який чотири рази намагався вибратися з окупації

Ірина Лупачова