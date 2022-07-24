У 5 районах Києва проведуть відкриті уроки з мінної безпеки

Яна Осадча журналіст
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24 липня 2022

У Києві волонтери спільно з міською адміністрацією, рятівниками та кінологами проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки у 5 районах.

"Щодня ми будемо показувати і вчити, як діяти, якщо помітили небезпечні предмети, і найголовніше – розкажемо, що в жодному разі робити не можна. В якості практики навчимо користуватись металошукачем, поміряємо захисний костюм сапера, каску і бронежилет",  кажуть організатори заходу.

На кожній локації працюватимуть два намети. В одному маленьких дітей у в інтерактивній формі навчатимуть розпізнавати небезпечні місця і проведуть командні ігри на логіку.

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У другому для старших дітей та дорослих – відбудеться інструктаж з особистої безпеки, покажуть муляжі мін та проінформують, як вони працюють та як діяти в випадку їх виявлення.

 У Києві проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки

Зареєструватись на заняття можна тут.

Графік тренінгів:

  • Оболонський район  25 липня (початок о 16:00) у парку "Наталка";
  • Дніпровський район  26 липня (початок о 16:00) у парку "Перемога";
  • Святошинський район  27 липня (початок о 16:00) у парку "Совки";
  • Голосіївський район  28 липня (початок о 16:00) у Голосіївському парку;
  •  Дарницький район  29 липня (початок о 16:00) у парку Партизанської Слави.

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