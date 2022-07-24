У 5 районах Києва проведуть відкриті уроки з мінної безпеки

У Києві волонтери спільно з міською адміністрацією, рятівниками та кінологами проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки у 5 районах.
"Щодня ми будемо показувати і вчити, як діяти, якщо помітили небезпечні предмети, і найголовніше – розкажемо, що в жодному разі робити не можна. В якості практики навчимо користуватись металошукачем, поміряємо захисний костюм сапера, каску і бронежилет", – кажуть організатори заходу.
На кожній локації працюватимуть два намети. В одному – маленьких дітей у в інтерактивній формі навчатимуть розпізнавати небезпечні місця і проведуть командні ігри на логіку.
У другому – для старших дітей та дорослих – відбудеться інструктаж з особистої безпеки, покажуть муляжі мін та проінформують, як вони працюють та як діяти в випадку їх виявлення.
|У Києві проведуть відкриті зайняття з мінної безпеки
Зареєструватись на заняття можна тут.
Графік тренінгів:
- Оболонський район – 25 липня (початок о 16:00) у парку "Наталка";
- Дніпровський район – 26 липня (початок о 16:00) у парку "Перемога";
- Святошинський район – 27 липня (початок о 16:00) у парку "Совки";
- Голосіївський район – 28 липня (початок о 16:00) у Голосіївському парку;
- Дарницький район – 29 липня (початок о 16:00) у парку Партизанської Слави.
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