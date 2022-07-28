Що ви знаєте про Хрещення та державотворення Русі? ТЕСТ

В Україні 28 липня відзначають одразу дві дати, які багато в чому пов’язані між собою – День хрещення Київської Русі та День державності України.

В умовах повномасштабної війни проти РФ Україна захищає і власну історію, адже росіяни протягом століть намагались позбавити українців спадку Русі.

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