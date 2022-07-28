Тест

Що ви знаєте про Хрещення та державотворення Русі? ТЕСТ

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28 липня 2022

В Україні 28 липня відзначають одразу дві дати, які багато в чому пов’язані між собою – День хрещення Київської Русі та День державності України.

В умовах повномасштабної війни проти РФ Україна захищає і власну історію, адже росіяни протягом століть намагались позбавити українців спадку Русі.

"УП.Життя" пропонує вам пройти тест та дізнатись більше про витоки українського державотворення та поширення християнства на Русі.

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Чи було християнство на українських землях до Володимира Великого?

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В якому році Володимир Великий офіційно увів християнство в Русі

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Після якої події Володимир розпочав хрещення Русі?

Гривня із зображенням Володимира
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В якій річці за легендою хрестили киян?

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Ще до того, як хрестити Русь, Володимир Великий спробував реформувати язичництво, побудувавши пантеон довкола головного бога. Якого саме?

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Першою кам’яною церквою, яку Володимир Великий побудував в Русі, назвали Десятинною. Чому вона отримала свою назву?

Фундамент Десятинної церкви
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Чи чинили опір на українських землях розповсюдженню християнства?

"Кумири" Олексія Кулакова
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Чому Хрещення Русі мало вирішальний вплив на українську державність?

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Хто з київських князів заклав основи українського законодавства та конституціоналізму?

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Яка держава продовжила традицію державотворення Русі та вважається її наступницею?

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