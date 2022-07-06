NASA втратило зв'язок з мінісупутником, який прямує до Місяця

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 липня 2022

Космічне агентство NASA втратило зв’язок із мінісупутником CAPSTONE, який прямує до Місця. Команда працює над тим, щоб відновити з ним контакт.

Про це повідомило видання Space.com.

У NASA зазначають, що знають траєкторію та точні координати мінісупутника CAPSTONE.

"За потреби місія матиме достатньо палива, щоб на кілька днів затримати початковий маневр корекції траєкторії після відʼєднання від прискорювача", – повідомили в NASA.

 Фото: MikeMareen / Depositphotos

Вага супутника становить 25 кг, він покинув орбіту Землі 4 липня.

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Завданням цього мінісупутника є перевірка стабільності орбіти, яку космічна агенція планує використовувати для майбутньої станції Gateway в рамках місії Artemis. Це буде плавуча база для відвідувачів Місяця, разом із житловими приміщеннями та лабораторією.

У NASA планують "повернути" людей на поверхню Місяця у 2025 році, вперше за понад 50 років. Але спершу безпілотний модуль проведе дослідження того, як подорож може вплинути на організм людини.




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