Як відновити пошкоджені чи втрачені номерні знаки

Відновити номерні знаки можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, зазначають у відомстві.

Для цього потрібно надати документи:

Посвідчення особи.

паспорт громадянина України, ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

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Ідентифікаційний код власника транспортного засобу.



Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо номери вкрали, потрібно надати довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

Якщо ж їх втратили – письмове пояснення обставин, під час яких номери їх загубили або пошкодили.

Якщо власником авто є юридична особа, тоді ще варто надати акт службового розслідування.

Перш ніж отримати нові номерні знаки, треба надати транспортний засіб для експертного огляду.

Тоді у базі вносять оновлену інформацію, тобто перереєстровують авто та видають нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Старі пошкоджені вважаються недійсними – їх доведеться здати до сервісного центру ВМС.