Як відновити пошкоджені чи втрачені номерні знаки

Відновити номерні знаки можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, зазначають у відомстві.
Для цього потрібно надати документи:
Посвідчення особи.
- паспорт громадянина України, ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідки на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
|Фото: ginasanders / Depositphotos
Ідентифікаційний код власника транспортного засобу.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Якщо номери вкрали, потрібно надати довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;
Якщо ж їх втратили – письмове пояснення обставин, під час яких номери їх загубили або пошкодили.
Читай також:
Якщо власником авто є юридична особа, тоді ще варто надати акт службового розслідування.
Перш ніж отримати нові номерні знаки, треба надати транспортний засіб для експертного огляду.
Тоді у базі вносять оновлену інформацію, тобто перереєстровують авто та видають нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.
Старі пошкоджені вважаються недійсними – їх доведеться здати до сервісного центру ВМС.