Як відновити пошкоджені чи втрачені номерні знаки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 липня 2022

Відновити номерні знаки можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, зазначають у відомстві.

Для цього потрібно надати документи:

Посвідчення особи. 

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  • паспорт громадянина України,  ID-картку з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідка на постійне проживання;
  • посвідки на тимчасове проживання;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
 Фото: ginasanders / Depositphotos

Ідентифікаційний код власника транспортного засобу.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо номери вкрали, потрібно надати довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

Якщо ж їх втратили – письмове пояснення обставин, під час яких номери їх загубили або пошкодили.

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Якщо власником авто є юридична особа, тоді ще варто надати акт службового розслідування.

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Перш ніж отримати нові номерні знаки, треба надати транспортний засіб для експертного огляду.

Тоді у базі вносять оновлену інформацію, тобто перереєстровують авто та видають нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Старі пошкоджені вважаються недійсними – їх доведеться здати до сервісного центру ВМС.


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