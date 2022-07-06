У РФ створюють аналог піонерської організації, де формуватимуть світогляд дітей

Яна Осадча журналіст
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6 липня 2022

В Росії створять суспільно-державний рух дітей та молоді, який буде займатися вихованням та формуванням світогляду нового покоління.

Відповідний закон ухвалила Держдума РФ.

Наглядову раду організації пропонують очолити Володимиру Путіну. Фінансувати організацію буде російський уряд, їй планують передавати у власність дитячі табори, палаци піонерів та заклади освіти.

До організації руху збираються долучати губернаторів.

 Наглядову раду організації пропонують очолити Володимиру Путіну

На думку авторів закону, рух зможе "вибудувати єдину політику виховання дітей і молоді в освітніх організаціях".

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"Організація буде формувати світогляд та готувати молодь до повноцінного життя у суспільстві", – кажуть російські депутати.

Спочатку організацію хотіли назвати "Велика перерва", однак передумали, заявивши, що назву оберуть самі учасники.  У законі також зазначено, що наставниками дітей не можуть бути "іноземні агенти".

У Держдумі кажуть, що вступ до руху буде добровільним.




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