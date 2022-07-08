Медичний батальйон "Госпітальєри" просить про допомогу

Волонтери медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" врятували понад 5 тисяч життів на війні з 2014 року. З них майже половину – від початку повномасштабного вторгнення.

Очільниця формування та командир батальйону Яна Зінкевич звернулась до українців по фінансову допомогу.

"Багаторічна робота наших добровольців, надання допомоги понад 5 тис поранених, це заслуга кожного з нашої команди. Пишаюсь бути командиром кожного. І вже будую плани, що ми будем робити після перемоги.

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Заодно прошу приєднатись до збору 15 млн гривень для нашого батальйону та забезпечення його діяльності. Завдяки пожертвам навіть 5, 10 гривень нам вдається рятувати життя щодня вже стільки років".

Фото: "Госпітальєри"

За 8 років роботу волонтерів-парамедиків не оплачувала держава, усе необхідне оснащення та медикаменти купували виключно завдяки благодійним внескам.

Батальйону, окрім фінансової допомоги, необхідні ще й медикаменти. Наразі є потреба у джгутах-турнікетах, які дозволяють швидко зупинити кровотечу.

Фото: "Госпітальєри"

Реквізити для допомоги "Госпітальєрам" тут.

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