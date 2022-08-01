Склав екзамени в окопі і врятував життя побратима: у ЗСУ розповіли про бойового медика "Ларса"

Вінницький тероборонівець з позивним "Ларс" встигає не лише виконувати свої службові обов'язки на фронті, але й складати екзамени в окопі й рятувати життя побратимів.

Його історію розповіли у 120-й бригаді територіальної оборони Збройних сил України у Facebook.

Хлопець родом із Олександрії, що на Кіровоградщині. На Вінниччину "Ларс" переїхав кілька років тому, коли вступив на навчання до Вінницького національного медичного університету імені М. Пирогова.

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У перший же день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, студент пішов добровольцем у тероборону.

Бойовий медик "Ларс"

"Я люблю медицину, мені подобається допомагати людям. Мав досвід роботи медбратом у реанімації. Але коли розпочалася війна, одразу вирішив, що можу бути корисним там, де потрібно рятувати життя", – розповідає "Ларс".

У складі окремої батальйонно-тактичної групи хлопець поїхав на передові позиції як бойовий медик. Одного разу, під час виконання завдань, ворог вночі прицільно обстріляв позиції українських військових. Тоді кілька людей отримали осколкові поранення.

"Ларс" у той момент знаходився поруч у суміжному окопі.

"Між обстрілами військовослужбовець вибіг і затягнув одного із поранених побратимів в укриття. Одразу почав надавати медичну допомогу: наклав турнікет та зупинив кровотечу. Далі поранених евакуювали у медзаклад", – розповідають у 120 бригаді ТРО.

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Тероборонівці наголошують, що життя військовослужбовця було врятоване лише завдяки швидким та професійним діям бойового медика.

Тероборонівець "Ларс" на службі. Усі фото: 120 бригада територіальної оборони ЗСУ

Водночас "Ларс" радить усім, хто причетний до медичної справи, якомога більше навчатися і діяти рішуче, але відповідно до протоколів. Сам хлопець розповів, що випускні екзамени в медуніверситеті він здавав в окопах через відеозв’язок.

"Для мене сенс життя – це відповідальність. Мій обов’язок – рятувати. Я не можу сидіти вдома і спостерігати за подіями, які зараз творять історію мого народу. Якщо людина хоче – вона зможе усе.

Випускні екзамени в університеті я здавав в окопах через відеозв’язок, тому що відповідально ставлюся до навчання і за це мене поважають викладачі", – розповідає бойовий медик.

Також "Ларс" зізнається, що після завершення війни він мріє продовжити навчання в інтернатурі на лікаря-анестезіолога, щоб допомагати людям уже в медичних закладах, а не в польових умовах.