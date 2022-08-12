Рятувальник пробіжить ультрамарафон у 800 км, щоб зібрати 2 млн гривень для ДСНС

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

У Києві 11 серпня стартував "Ультрамарафон вдячності". У ньому бере участь столичний рятувальник Володимир Сковородка. Він пробіжить 800 км за 14 днів.

Мета – зібрати 2 мільйони гривень для сучасного обладнання Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Ультрамарафонець здолає шлях від Києва до Варшави до 24 серпня. 

"У рамках ультрамарафону я щодня долатиму близько 60 кілометрів. Це один із наймасштабніших та найбільш амбітних проєктів, у яких мені доводилося брати участь. 

Часом на маршруті буває важко. Але моїм колегам-рятувальникам, які борються за життя українців у нелюдських умовах, зараз набагато важче", – розповідає Володимир Сковородка, герой проєкту "Ультрамарафон вдячності". 

 Фото: "Ультрамарафон вдячності"

Він зазначає, що робить це також заради поляків, які активно допомагають українцям в цей складний час. 

Крім того, бігун запрошує українців долучитися до забігу онлайн та разом встановити абсолютний рекорд України.

Щоб стати учасником, треба зареєструватися на сайті та обрати відстань від 1 км та зробити благодійний внесок від 50 гривень. Також на сторінці проєкту можна лишити слова вдячності польському народу.

 Бігуни, які приєднались до Володимира Сковородки

"На маршруті до Володимира долучаються його колеги-рятувальники з українських і польських міст: у кожному ключовому пункті вони біжать із ним по 5-10 кілометрів. 

Так герої України та Польщі демонструють стійкість та солідарність у спільній біді та готовність долати її разом!", – розповідає Андрій Твердовський, керівник благодійного фонду "Українські вогнеборці" та співорганізатор ультрамарафону.

Володимир Сковородка служить у ДСНС 9 рік. Він встановив національні рекорди України: пробіг марафони на 21 та 42 кілометри у повному пожежному спорядженні. У 2019-2021 роках брав участь в ультрапробігу: 500 кілометрів за 10 днів. 

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