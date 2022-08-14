Право бути мамою. Як українка змінила правила конкурсу краси "Міс Всесвіт"

У міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт" вперше за 70 років змінили правила.
З самого заснування конкурсу 1952 року змагатися за титул могли лише конкурсантки, які не мали дітей і не були заміжні.
Однак з 2023 року вагітні, матері, а також заміжні чи розлучені жінки зможуть брати участь у конкурсі.
Однією з тих, хто сприяв зміні дискримінаційних правил, стала 27-річна українка Вероніка Дідусенко.
"Українська правда. Життя" нагадує, як ініціатива Right To Be A Mother змінила правила гри у світі краси.
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|Фото: Veronika Didusenko/Facebook
Українка Вероніка Дідусенко перемогла у конкурсі "Міс Україна"-2018 у віці 23 років.
Однак уже за кілька днів дівчину позбавили титулу через "неправдиву інформацію про сімейний стан".
Журі дізналися, що жінка була заміжня і мала сина, однак за правилами конкурсу учасниці не могли мати дітей, бути вагітними, заміжніми чи розлученими.
З того часу Вероніка Дідусенко присвятила себе боротьбі за права матерів. Вона запустила глобальну правозахисну ініціативу Right To Be A Mother ("Право бути мамою").
Дівчина мала на меті змінити правила чотирьох найбільших у світі конкурсів краси – "Міс Світу", "Міс Всесвіт", "Міс Земля" та "Міс Інтернешнл".
|Вероніку Дідусенко підтримували правозахисники, зокрема Глорія Олред
Вероніка пригадує у Facebook, що втративши титул, вона з сином стала жертвою публічного приниження з боку українців:
"Мені казали: "Вона народила дитину в 19 років і розлучилася. Неправильно ставити у приклад когось, як вона". Моїм першим бажанням тоді було просто втекти від цієї ганьби.
Сховатися, забути, почати життя з нуля. Не моя особиста образа, а мій син, моє головне досягнення і моя гордість, стали причиною того, що я тоді не втекла. Це стало відправною точкою моєї чотирирічної боротьби".
За 4 роки активізму Вероніка заручилася підтримкою багатьох жінок.
"Я побачила підтримку десятків тисяч жінок з усього світу. Їхній біль. Не тільки таких молодих мам, як я. Але й жертв зґвалтувань, жертв жахливої практики примусових ранніх шлюбів у багатьох країнах.
Які через дискримінаційні правила, прийняті колись 70 років тому, були позбавлені, насамперед, гордості, а потім і можливості зробити кар'єру в індустрії краси", – пригадує вона.
За ці роки Дідусенко зібрала адвокаційну команду і подорожувала різними країнами.
Зокрема, жінці допомагали правозахисники Глорія Олред, Андреа Кірога та інші.
|Оргкомітет "Міс Всесвіт" зняв обмеження щодо сімейного статусу конкурсанток, тобто дозволив участь матерям
Вероніка Дідусенко проводила одиночні пікети перед офісом "Міс Світу" в Лондоні.
Вона публічно зверталася до 4 "гігантів" індустрії конкурсів краси, щоб ті скасували дискримінаційні правила.
"Я звернулася по підтримку до лідерів думок, від Бріжит Макрон до Мішель Обами. За цей час я дала сотні інтерв’ю провідним телеканалам, інтернет- та друкованим виданням з усього світу, виступала в університетах та на публічних заходах.
Під своєю петицією на захист прав молодих матерів я зібрала десятки тисяч підписів у понад 130 країнах світу", – каже Вероніка.
Зрештою, на початку серпня 2022 року Оргкомітет "Міс Всесвіт" зняв обмеження щодо сімейного статусу конкурсанток.
Відтепер, починаючи з 72-го конкурсу "Міс Всесвіт", у цьому змаганні, а також у національних відборах, які ведуть до нього, можуть брати участь матері, вагітні, заміжні чи розлучені жінки.
|Активістка каже, що зміна правил конкурсу – це історичне рішення
"Протягом 70 років позбавлення молодих матусь можливості брати участь у чотирьох головних конкурсах краси здавалося правилом, яке вже ніколи не можна було змінити.
Сьогодні ми побачили, що будь-яка ціль досяжна", – написала Вероніка
Бізнесмен та партнер Вероніки Геннадій Курочка також назвав цю подію "правилом Вероніки" (Veronika rule) та історичним досягненням України в царині боротьби за права жінок.
"Особисто я, звичайно, хочу, щоб конкурс "Міс Світу" першим припинив дискримінацію материнства.
Але з точки зору прав жінок, неважливо, хто перший. Я аплодую конкурсу "Міс Всесвіт" за те, що він став першим з чотирьох гігантів індустрії, що увійшли в 21 століття", – написала сама Вероніка.
Активістка каже, що це історичне рішення, і вона очікує, що такі ж правила ухвалить "Міс Світу", "Міс Земля", "Міс Інтернешнл" та інші конкурси.
"І все ж, коли ця величезна перемога сталася, і головна ціль чотирьох років мого життя була досягнута, зізнаюся, що я б не вагаючись обміняла це на перемогу мого народу у нашій війні за Свободу.
Щоб наші діти та їхні матері перестали гинути кожного дня від бомбардувань та терактів з боку Росії", – додала Вероніка.
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