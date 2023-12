Право бути мамою. Як українка змінила правила конкурсу краси "Міс Всесвіт"

У міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт" вперше за 70 років змінили правила.

З самого заснування конкурсу 1952 року змагатися за титул могли лише конкурсантки, які не мали дітей і не були заміжні.

Однак з 2023 року вагітні, матері, а також заміжні чи розлучені жінки зможуть брати участь у конкурсі.

Однією з тих, хто сприяв зміні дискримінаційних правил, стала 27-річна українка Вероніка Дідусенко.

"Українська правда. Життя" нагадує, як ініціатива Right To Be A Mother змінила правила гри у світі краси.

Українка Вероніка Дідусенко перемогла у конкурсі "Міс Україна"-2018 у віці 23 років.

Однак уже за кілька днів дівчину позбавили титулу через "неправдиву інформацію про сімейний стан".

Журі дізналися, що жінка була заміжня і мала сина, однак за правилами конкурсу учасниці не могли мати дітей, бути вагітними, заміжніми чи розлученими.

З того часу Вероніка Дідусенко присвятила себе боротьбі за права матерів. Вона запустила глобальну правозахисну ініціативу Right To Be A Mother ("Право бути мамою").

Дівчина мала на меті змінити правила чотирьох найбільших у світі конкурсів краси – "Міс Світу", "Міс Всесвіт", "Міс Земля" та "Міс Інтернешнл".

Вероніку Дідусенко підтримували правозахисники, зокрема Глорія Олред

Вероніка пригадує у Facebook, що втративши титул, вона з сином стала жертвою публічного приниження з боку українців:

"Мені казали: "Вона народила дитину в 19 років і розлучилася. Неправильно ставити у приклад когось, як вона". Моїм першим бажанням тоді було просто втекти від цієї ганьби.

Сховатися, забути, почати життя з нуля. Не моя особиста образа, а мій син, моє головне досягнення і моя гордість, стали причиною того, що я тоді не втекла. Це стало відправною точкою моєї чотирирічної боротьби".

За 4 роки активізму Вероніка заручилася підтримкою багатьох жінок.

"Я побачила підтримку десятків тисяч жінок з усього світу. Їхній біль. Не тільки таких молодих мам, як я. Але й жертв зґвалтувань, жертв жахливої практики примусових ранніх шлюбів у багатьох країнах.

Які через дискримінаційні правила, прийняті колись 70 років тому, були позбавлені, насамперед, гордості, а потім і можливості зробити кар'єру в індустрії краси", – пригадує вона.

За ці роки Дідусенко зібрала адвокаційну команду і подорожувала різними країнами.

Зокрема, жінці допомагали правозахисники Глорія Олред, Андреа Кірога та інші.

Оргкомітет "Міс Всесвіт" зняв обмеження щодо сімейного статусу конкурсанток, тобто дозволив участь матерям

Вероніка Дідусенко проводила одиночні пікети перед офісом "Міс Світу" в Лондоні.

Вона публічно зверталася до 4 "гігантів" індустрії конкурсів краси, щоб ті скасували дискримінаційні правила.

"Я звернулася по підтримку до лідерів думок, від Бріжит Макрон до Мішель Обами. За цей час я дала сотні інтерв’ю провідним телеканалам, інтернет- та друкованим виданням з усього світу, виступала в університетах та на публічних заходах.

Під своєю петицією на захист прав молодих матерів я зібрала десятки тисяч підписів у понад 130 країнах світу", – каже Вероніка.

Зрештою, на початку серпня 2022 року Оргкомітет "Міс Всесвіт" зняв обмеження щодо сімейного статусу конкурсанток.

Відтепер, починаючи з 72-го конкурсу "Міс Всесвіт", у цьому змаганні, а також у національних відборах, які ведуть до нього, можуть брати участь матері, вагітні, заміжні чи розлучені жінки.

Активістка каже, що зміна правил конкурсу – це історичне рішення

"Протягом 70 років позбавлення молодих матусь можливості брати участь у чотирьох головних конкурсах краси здавалося правилом, яке вже ніколи не можна було змінити.

Сьогодні ми побачили, що будь-яка ціль досяжна", – написала Вероніка

Бізнесмен та партнер Вероніки Геннадій Курочка також назвав цю подію "правилом Вероніки" (Veronika rule) та історичним досягненням України в царині боротьби за права жінок.

"Особисто я, звичайно, хочу, щоб конкурс "Міс Світу" першим припинив дискримінацію материнства.

Але з точки зору прав жінок, неважливо, хто перший. Я аплодую конкурсу "Міс Всесвіт" за те, що він став першим з чотирьох гігантів індустрії, що увійшли в 21 століття", – написала сама Вероніка.

Активістка каже, що це історичне рішення, і вона очікує, що такі ж правила ухвалить "Міс Світу", "Міс Земля", "Міс Інтернешнл" та інші конкурси.

"І все ж, коли ця величезна перемога сталася, і головна ціль чотирьох років мого життя була досягнута, зізнаюся, що я б не вагаючись обміняла це на перемогу мого народу у нашій війні за Свободу.

Щоб наші діти та їхні матері перестали гинути кожного дня від бомбардувань та терактів з боку Росії", – додала Вероніка.