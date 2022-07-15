Шеф-кухарка з України увійшла в ТОП найвпливовіших жінок року за версією Vogue

Українська шеф-кухарка Оля Геркулес увійшла у рейтинг 25 найвпливовіших жінок року за версією британського Vogue.

Оля Геркулес – відома авторка кулінарних книг та фуд-стилістка, яка народилась у Каховці, а нині живе у Лондоні.

З початком повномасштабної війни Ольга стала співзасновницею благодійної ініціативи Cook For Ukraine, пише Vogue UK.

"Завдяки ресторанам і клубам, домашнім кухарям і продажу шкільної випічки ЮНІСЕФ зібрали близько 1 мільйона фунтів стерлінгів, а також – отримали безцінну обізнаність про тяжке становище її рідної країни через кулінарію", – кажуть у британському Vogue.

Фото: Bex Wade/Vogue UK

Оля Геркулес подякувала виданню за відзнаку у своєму Instagram і сказала, що рада опинитися в одному рейтингу з "неймовірними жінками".

"Навіть коли Україна буде вільною, я не збираюся припиняти свій активізм. Я зовсім інша людина", – додала шефиня.

Крім Ольги у цьогорічний рейтинг увійшли: королева Єлизавета ІІ, активістка Джебіна Ясмін Іслам, шеф-кухарка Флоренс Найт, художниця Соня Бойс, дизайнерка Вікторія Бекхем, акторки Емма Томпсон і Джоді Комер, активістка Маріелла Фрострап та інші.