До громадян СРСР себе відносять менше 1%: як змінилася ідентичність населення України

85% населення України вважають себе насамперед громадянами своєї країни. У лютому 2022 року цей показник складав лише 64,6%. Наразі менше 1% українців ідентефікують себе, як громадяни СРСР.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Питання: "Ким ви себе перш за все вважаєте?" стосувалося ідентичності в територіальному та політичному контекстах.

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Мешканцем свого населеного пункту або регіону вважають себе трохи більше 6% опитаних. Громадянином світу або Європи себе назвали майже 4%.

Близько 3% вважають себе представником етносу або нації.

85% населення України вважають себе насамперед за все громадянами своєї країни

Менше 1% опитаних відчувають себе громадянами колишнього Радянського Союзу.

Громадянами України вважають себе більшість респондентів різних соціально демографічних груп.

"У регіональному розрізі дещо специфічним є східний регіон. Тут розмір громадянської ідентичності зменшується до 80,7%", – кажуть соціологи.

Також громадянами України ідентифікують себе 86% україномовних, 87,1% двомовних і 81,2% російськомовних українців, а також 77,7% російськомовних росіян.

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Соціологи звертають увагу на динаміку змін громадянської ідентичності, яка була зафіксована у 1992 році та у період з 2000 року й по теперішній час.

"Громадянська ідентичність зросла майже у два рази – з 45,6% до 84,6%, зробивши тим самим маргінальними усі інші види ідентичності в територіальному та політичному контексті", – кажуть у КМІС.

Соціологи визначили 3 хвилі зростання ідентичності

Як видно на графіку, в Україні спостерігалися три хвилі громадянської мобілізації: у 2004-му (Помаранчева революція), 2014 му (Революція гідності і початок російсько-української війни) і 2022-му (повномасштабна війна з РФ).

Опитування проводилося упродовж 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2 000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.