"Українські або слов’янські": підтримка традиційних цінностей в Україні різниться від контексту. Опитування

Думка українців щодо "традиційних цінностей" суттєво змінюється залежно від контексту запитання.

Такі результати показало соціологічне дослідження, опубліковане 3 серпня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи наголошують, що питання стосовно щодо цінностей в Україні активізувались після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС та ухвалення Стамбульської конвенції.

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В опитуванні реалізували експеримент під назвою "split-sampl", де респондентам ставили однакове питання: "Як Ви вважаєте, в Україні потрібно заохочувати поширення і зміцнення сучасних європейських/Західних цінностей?".

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На противагу йому ставили питання про традиційні цінності з іншим контекстом.

Цей контекст складався з двох частин. Респондентам пропонували обрати "традиційні українські цінності" або ж "цінності, які є традиційними для східних слов’ян – українців, росіян, білорусів".

Так соціологи хотіли продемонструвати, що думка українців стосовно "традиційних цінностей" може суттєво змінюватись залежно саме від контексту, який використовують для маніпуляцій.

Результати підтвердили цю теорію. "Традиційні цінності", коли їх називають "чисто українськими", безумовно перемагають – 78% вважають, що саме їх треба поширювати і зміцнювати на противагу європейським/Західним цінностям, які в такому випадку підтримали лише 12%.

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Однак, якщо "традиційні цінності" подаються в обгортці "спільних для східних слов’ян" зі згадуванням росіян та білорусів, то в цьому випадку лише 33% віддають їм перевагу.

Напротивагу такому формулюванню 51% підтримують європейські цінності.

Відповіді стосовно "Західних цінностей" різняться в залежності від контексту "традиційних цінностей". Фото: КМІС

Цей результат також змінюється залежно від регіону України: на Заході і в Центрі більшість обирають сучасні європейські цінності, на Півдні думки розділилися порівну, а на Сході вже більше тих, хто віддає перевагу "традиційним цінностям для східних слов’ян".

"Ми бачимо, що "невдалий" контекст, як-от спільність із "східними слов’янами" та згадка росіян, і українці готові відмовити "традиційним цінностям".

Це скоріше свідчить про низьку кристалізованість уявлень про "традиційні цінності" і як наслідок викликає сумніви щодо справжньої прихильності до них, як і до "європейських цінностей", – каже заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилось 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки.

Усього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), у віці 18 років і старше.

Статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.