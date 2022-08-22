Українців запрошують допомогти зібрати шкільні ранці дітям, які опинилися у важких обставинах

Напередодні нового навчального року українців закликають допомогти зібрати до школи учнів з багатодітних родин, переселенців, а також тих, чиї родичі загинули на війні.

Традиційну акцію "Шкільний портфелик" проводить міжнародний благодійний фонд "Карітас України".

"За понад 20 років нам вдалося забезпечити десятки тисяч українських школярів допомогою до школи. Ми впевнені, що матеріальний стан родини не може стати на заваді дитині отримувати якісні знання", – кажуть у фонді.

Організатори акції зазначають, що цей навчальний рік буде для українських родин чи не найскладнішими та закликають усіх небайдужих долучитися до справи.

Напередодні нового навчального року українців закликають допомогти зібрати до школи учнів

Набір для шкільного портфелика учня 1-4 класів традиційно містить:

рюкзак;

пенал;

10 зошитів у клітинку і 10 зошитів у косу/звичайну лінійку (12-18 аркушів);

пластилін;

дошку та ніж для пластиліну;

набори кольорового паперу та картону;

ножиці;

фарби акварельні;

гуаш;

пензлики;

клей ПВА;

прості та кольорові олівці;

підстругачку для олівців;

альбом для малювання;

лінійку до 15 см дерев’яна;

гумку для стирання;

ручки синього кольору.

Цьогоріч через війну не всі діти матимуть змогу сісти за парти, деякі вимушено продовжать здобувати освіту онлайн.

У 2021 році загалом у фонді зібрали та передали дітям 5 340 зібраних шкільних ранців

Тому для учнів, які живуть недалеко від районів проведення бойових дій та будуть навчатися дистанційно, проводиться додаткова акція "Шкільний портфелик 2.0" із закупівлі планшетів для онлайн навчання.

Організатори акції зазначають, що цей навчальний рік буде для українських родин

Вартість одного планшету станом на 4 серпня 2022 року – 7300 грн.

У 2021 році загалом у фонді зібрали та передали дітям 5 340 зібраних шкільних ранців.

Зробити пожертву онлайн на сторінці акції.