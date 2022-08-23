Найсумніший і найрідніший прапор: як українці святкують день національного символу

23 серпня українці відзначають День прапора. Цьогоріч свято набуло нових сенсів та підкреслило цінність національної символіки.

УП.Життя зібрала дописи користувачів про один з основних символів державності.

Микола Кулеба поділився фото Стаса Юрченка. Фотограф зафільмував прапор на кладовищі українських військових у Чернігові.

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"Наш стяг – про Перемогу та силу. Він з нами і в горі, і в радості, на фронті та на дитячих малюнках.

Пам'ятаймо його ціну і шануймо тих, хто віддав своє життя за те, аби ми могли його підняти над українським містами", – додав голова громадської організації "Спасемо Україну" та колишній дитячий омбудсмен.

Фото Стаса Юрченко

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний пообіцяв, що незабаром Український прапор майорітиме над усією Україною.

Анастасія Блищик, журналістка та дівчина загиблого в бою Олександра Махова, розповіла історію про найважливіший для неї прапор:

"На плечах найдорожче – прапор Сашка, який розписали його побратими у 2016–му. З ним і поїду в звільнений Луганськ, як хотів Саша. І на свою вільну від мразотських триколорів Херсонщину!

З Днем прапора, українці!

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Ми переможемо!

Але! Кожен має усвідомлювати ціну цієї Перемоги", – написала вона.

Фото зі сторінки Анастасії Блищик

Ілюстратор Олександр Греков зобразив "Прапор незламності".

Наталія Непряхіна, радниця з комунікацій президентки АПУ, показала прапор, який розгорнула разом з похресником на острові Бирючий у 2019 році.

"Нині наш український запорізький степ та Азовське узбережжя під тимчасовою окупацією рф. На Федотовій косі та Пересипі військова техніка, орки та їх сім‘ї. Тут порожньо, курортне серце зупинилося.

Але і я, і мій хрещеник знаємо, що наш Прапор повернеться у Запорізьку область, у наш український степ, на наш Азов", – зазначає вона.

Фото Наталії з племінником у Запорізький області

Співачка і поетеса Тетяна Власова описала прапор так: "Наш прапор – це кольори, які складаєш разом де тільки бачиш, і це поєднання гріє навіть тоді, коли навколо вже стільки часу холодний лютий".

Народна депутатка Ольга Стефанишина отримала прапор від побратимів свого загиблого чоловіка.

"А ви знаєте, що коли ховають кожного Героя, дружина отримує прапор України – з рук військових від імені Президента України. На знак пошани за боротьбу та відданість країні.

Я тепер знаю. Бо отримала такий як дружина загиблого Героя.

Це – найсумніший прапор, який я бачила у своєму житті. І найрідніший", – зазначила вона.