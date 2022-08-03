10 років за ґратами: суд виніс вирок чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
10597
3 серпня 2022

Подільський районний суд столиці виніс вирок чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат в інтернеті та змушував їх створювати  відверті фото.

Злочинець проведе 10 років за ґратами, повідомили у Київській міській прокуратурі.

У матеріалах справи йдеться про те, що 43-річний чоловік з квітня по грудень 2019 року знайомився у соціальних мережах з дівчатами віком від 10 до 16 років та "втирався" до них у довіру.

Він говорив із ними на сексуальні теми, розповідав відверті історії та демонстрував фотографії порнографічного характеру.

 Фото: Київська прокуратура

"Також зловмисник примушував їх робити та надіслати власні фотографії в оголеному вигляді з моделюванням сексуальної поведінки, при цьому агресивно реагував на відмову", – зазначають у столичній прокуратурі.

Читай також:

У Києві судитимуть чоловіка за розбещення дівчаток у шкільних туалетах
У Києві засудили працівника школи за розбещення 10-річної дівчинки
Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру з РФ підозру

Речниця прокуратури Надія Максимець розповіла, що поліцейські викрили злочинця, коли той розбещував 10-річну дівчинку. З нею він познайомився у додатку Likee. Він скидав свої відверті фото і змушував її робити такі самі відверті знімки у відповідь.

Правоохоронці встановили, що зловмисник зустрічався зі своїми жертвами, заманював декількох дівчат у безлюдні місця, де вчиняв розпусні дії.

За інформацією слідства, від дій чоловіка постраждало 10 дітей. 

Він не визнав своєї провини під час судового засідання. 

Речниця прокуратури Надія Максимець нагадує: якщо дитина стала жертвою будь-яких проявів сексуального насильства чи маніпуляцій в інтернет-просторі, треба одразу звертатися до правоохоронців.




 2971
Знай про ВІЛ

Чи варто вам подумати про тестування на ВІЛ? Пройдіть наш ТЕСТ

За підтримки USAID
 19577
Суспільство

Сім’ї загиблих військових можуть отримати 15 млн компенсації від держави. Як це зробити?

Діана Кречетова
 42353
Суспільство

"Ми ходили навприсядки, щоб у нас не влучили". Історія жінки з Бучі, яка пережила окупацію під час вагітності

Олена Барсукова

Головне на сайті


Знай про ВІЛ

Чи варто вам подумати про тестування на ВІЛ? Пройдіть наш ТЕСТ

За підтримки USAID
Віддали половину заробітку: Мукачівський драмтеатр перерахував на ЗСУ понад 100 тисяч гривень
Прихована кнопка SOS: в Україні запускають додаток для жінок, які зазнають домашнього насильства
Кількість зруйнованих культурних об'єктів росіянами росте: за тиждень виявили 7 руйнацій
Спрощене ЗНО на 200 балів: рекордна кількість учнів отримала максимальний бал
У Києві 70% батьків підтримують очне навчання з 1 вересня – КМДА
Суспільство

Сім’ї загиблих військових можуть отримати 15 млн компенсації від держави. Як це зробити?

Діана Кречетова
Суспільство

"Ми ходили навприсядки, щоб у нас не влучили". Історія жінки з Бучі, яка пережила окупацію під час вагітності

Олена Барсукова