10 років за ґратами: суд виніс вирок чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат

Подільський районний суд столиці виніс вирок чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат в інтернеті та змушував їх створювати відверті фото.

Злочинець проведе 10 років за ґратами, повідомили у Київській міській прокуратурі.

У матеріалах справи йдеться про те, що 43-річний чоловік з квітня по грудень 2019 року знайомився у соціальних мережах з дівчатами віком від 10 до 16 років та "втирався" до них у довіру.

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Він говорив із ними на сексуальні теми, розповідав відверті історії та демонстрував фотографії порнографічного характеру.

Фото: Київська прокуратура

"Також зловмисник примушував їх робити та надіслати власні фотографії в оголеному вигляді з моделюванням сексуальної поведінки, при цьому агресивно реагував на відмову", – зазначають у столичній прокуратурі.

Речниця прокуратури Надія Максимець розповіла, що поліцейські викрили злочинця, коли той розбещував 10-річну дівчинку. З нею він познайомився у додатку Likee. Він скидав свої відверті фото і змушував її робити такі самі відверті знімки у відповідь.

Правоохоронці встановили, що зловмисник зустрічався зі своїми жертвами, заманював декількох дівчат у безлюдні місця, де вчиняв розпусні дії.

За інформацією слідства, від дій чоловіка постраждало 10 дітей.

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Він не визнав своєї провини під час судового засідання.

Речниця прокуратури Надія Максимець нагадує: якщо дитина стала жертвою будь-яких проявів сексуального насильства чи маніпуляцій в інтернет-просторі, треба одразу звертатися до правоохоронців.