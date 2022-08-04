Ізраїльські вчені створили перші у світі "синтетичні ембріони" із зачатком серця, що б’ється

Вчені з Інституту Вейцмана в Ізраїлі створили перші у світі "синтетичні ембріони" мишей. Дослідники здійснили новаторський подвиг, обійшовши потребу у спермі, яйцеклітинах та заплідненні.

Результати своєї роботи науковці опублікували в Cell, пише видання The Guardian.

Дослідники з'ясували, що стовбурові клітини мишей можна змусити самостійно збиратися в ранні ембріоноподібні структури з кишковим трактом, зачатками мозку та серцем, що б’ється.

"Синтетичні ембріони", створені без запліднених яйцеклітин, найближчим часом допоможуть глибше зрозуміти, як формуються органи та тканини під час розвитку природних ембріонів.

Природний ембріон (ліворуч) у порівнянні з синтетичним ембріоном. Фото: Інститут Вейцмана

На думку дослідників, науковий прорив у подальшому сприятиме зменшенню кількості експериментів на тваринах і, зрештою, прокладе шлях для нових джерел клітин і тканин для трансплантації людині. Наприклад, пацієнтам з лейкемією, чиї клітини шкіри потенційно можна трансформувати у стовбурові клітини кісткового мозку, що допоможе у лікуванні захворювання.

"Примітно, що ми показуємо, що ембріональні стовбурові клітини генерують цілі синтетичні ембріони, тобто це включає плаценту та жовтковий мішок, що оточує ембріон. Ми справді в захваті від цієї роботи та її наслідків", – підкреслив професор і куратор дослідження Джейкоб Ханна.

Минулого року команді ізраїльських вчених вдалося створити штучну матку, всередині якої протягом кількох днів змогли рости природні ембріони мишей. Цього разу дослідники використали свій винахід для вирощування стовбурових клітин. Процес тривав протягом тижня, що дорівнює близько половини терміну вагітності миші.

І хоча більшість стовбурових клітин не сформувалися в ембріони, 0,5% все ж утворили невеликі кульки, з яких у результаті виросли окремі тканини та органи.

"Синтетичні ембріони на 95% повторювали природні з точки зору внутрішньої структури та генетичних профілів клітин", – йдеться у дослідженні.

Крім того, вчені вважають, що сформовані органи були функціональними. При цьому Джейкоб Ханна визнав, що синтетичні ембріони не мали потенціалу перетворитися на повноцінних тварин у майбутньому.

Вчений також є засновником компанії Renewal Bio, мета якої – вирощувати людські синтетичні ембріони, щоб лікувати захворювання, використовуючи штучно створені тканини і клітини.

"В Ізраїлі та багатьох інших країнах, таких як США та Велика Британія, це законно, і ми маємо етичне схвалення робити це з індукованими людиною плюрипотентними (множинними) стовбуровими клітинами. Це забезпечує етичну та технічну альтернативу використанню ембріонів", – наголошує Ханна.