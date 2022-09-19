Для дітей, які отримали психотравму під час війни, створили безоплатний реабілітаційний табір в Іспанії: як подати заявку

Діти з гарячих точок України, які через війну стали свідками вбивств або втратили когось із рідних, можуть пройти психологічну реабілітацію у таборі Gen.Camp.

Табір знаходиться в Іспанії та є безкоштовною ініціативою громадської організації Gen.Ukrainian, розповіла "УП. Життя" засновниця проєкту Оксана Лебедева.

Учасниками табору є діти, які отримали психологічні травми внаслідок війни в Україні.

"Ці діти стали свідками вбивств, втратили обох або одного з батьків, пережили жахіття окупації, вижили під ракетними обстрілами та потребують якнайшвидшої психологічної допомоги. Трагічні історії деяких з них добре відомі українцям та за кордоном – про них писали ВВС, The New York Times та інші закордонні медіа", – наголошують у громадській організації.

Програма психологічного відновлення триває 30 днів. Протягом цього часу діти проходять когнітивно-поведінкову терапію, арт-терапію, анімалотерапію (з тваринами) та терапію апаратом Tomatis за індивідуальними програмами.

Фото: Gen.Ukrainian у Facebook

Діти можуть проходити психологічну реабілітацію як в групах, так й індивідуально. Усе залежить від потреб конкретної дитини, наголошує Лебедева. За кожною з них закріплений окремий спеціаліст, який створює її психологічний профіль, а також педагогічну програму реабілітації.

У таборі дітям допомагають навчитися жити у новій реальності психотерапевти України та Ізраїлю, які спеціалізуються саме на дитячій психотравмі. Команда психотерапевтів, педагогів та тьюторів працює за державними протоколами МОЗ, та розробляє авторські програми лікування дитячої психотравми.

"Психотерапевти відмічають, що лише за перші 10 днів бачать ефективність програм – у дітей значно знизився рівень тривожності, нормалізувалися сон та індивідуальні прояви травми. Це говорить про те, що гнучка дитяча психіка здатна до відновлення майже до 100%", – заявляють у Gen.Camp.

Нині перші 30 дітей віком від 6 до 12 років вже проходять психологічну реабілітацію. Зараз триває прийом заявок на наступні заїзди в табір Gen.Camp на жовтень.

Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити анкету на сайті Gen.Ukrainian за посиланням та пройти аудіо- або відео-співбесіду з кураторами проєкту для уточнення даних.

Безкоштовний для дітей проєкт реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Національної соціальної сервісної служби, Радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Герасимчук Дар'ї, Генерального консульства України в Барселоні, ГО "Безбар'єрність".

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну я відчула необхідність допомагати. Зрозуміла, що якщо не можу боротися за кордони нашої країни на фронті, то буду боротися за особисті кордони українських дітей. Так з'явилась ГО Gen.Ukrainian і табір Gen.Camp, який реалізується під патронатом Першої леді Олени Зеленської", – розповідає засновниця ініціативи Оксана Лебедева.