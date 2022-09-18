Чому воєнні злочини РФ в Україні називають геноцидом? Пояснює голова Інституту нацпам‘яті

Російські окупанти скоюють сотні воєнних злочинів в Україні, серед яких масові вбивства, тортури, зґвалтування, депортація, руйнування цивільних об’єктів та культурних пам’яток, неналежне поводження та вбивство військовополонених тощо.

Російське вторгнення визнали геноцидом українців у Верховній Раді України, Сеймі Литви, парламентах Чехії, Ірландії, Канади.

Голова Українського інституту національної пам‘яті Антон Дробович пояснив, чому воєнні злочини РФ є геноцидом українців.

"Якщо не вдаватися в тонкощі міжнародного права, то вбивства людей (не обов‘язково навіть масові) отримують назву "геноцид" якщо метою їх здійснення є намір повністю або частково знищити національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку", – написав Дробович у Facebook.

Російські окупанти намагаються знищити ідентичність та її носіїв, наголошує голова УІНП

За словами Дробовича, російська пропаганда, політична номенклатура, допитані російські військовополонені, вцілілі жертви росіян свідчать про те, що метою російських вбивств було знищення людей, які визнають себе українцями.

Російські окупанти намагаються знищити ідентичність та її носіїв, наголошує голова УІНП.

"Так само робили нацисти із євреями. Так само Руандійський патріотичний фронт робив із тутсі. Так само робили військові злочинці, які постали перед Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії", – каже він.

Згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, геноцидом певної національної, расової, етнічної, релігійної групи є:

вбивство членів цієї групи;

нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи;

навмисне створення членам групи життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення групи;

дії, розраховані на унеможливлення народження дітей в середовищі групи;

насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.

"Російські загарбники вчиняють в Україні таке, що не просто підпадає під визначення, а складається враження, що вони максимально хочуть зробити все, що описано і засуджено в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", – каже Дробович.

Російські окупанти вбивають і катують за українську мову та вірність своєму громадянству, обстрілюють пологові будинки та евакуаційні автобуси з жінками і дітьми.

Також вони насильно вивозять сотні тисяч дітей до ОРДЛО та в Росію, руйнують населені пункти і цивільну інфраструктуру, роблячи їх непридатними до життя.

"Як матимете час, то запрошую усіх почитати конвенцію і зробити свої висновки.

Також там описано, що і як потрібно зробити з тими, хто ці злочини вчиняє", – додає Антон Дробович.