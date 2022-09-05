Підкинув астрономам нову загадку: телескоп Вебба сфотографував дивні кільця навколо далекої зірки. ФОТО

Космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував таємничі концентричні кільця навколо далекої зірки WR 140.

Астрономи не можуть їх пояснити і наразі досліджують, повідомляє Space.com.

Брижі оболонок зірки WR 140 мають шестикутну форму. Серед науковців їхнє зображення викликало дискусію, але єдиної думки, що це за хвилі, наразі немає.

Вчений Джуді Шмідт опублікував фото зірки з колами навколо в Twitter.

"Ні, я не знаю, що це таке. Якась спіральна туманність навколо WR140. Я впевнений, що пізніше ми дізнаємося більше", – написав він.

Фото: Джуді Шмідт

У коментарі для Space.com науковець припустив, що це природне явище.

"Я думаю, що це просто природа, яка робить щось просте, але коли ми дивимося на це лише з однієї точки зору, спочатку здається неможливим зрозуміти, що це природне явище", — сказав Шмідт.

Астрономи вважають, що зірка WR140 в певний момент свого існування викинула велику частину водню в космос. Крім того, вона оточена пилом, який зірка-компаньйон "ліпить" у дивні оболонки.

Астроном з NOIRLab і головний дослідник проєкту Райан Лау підтвердив, що ці кільця є справжніми, а не оптичною ілюзією. Він обіцяв, що незабаром науковці оприлюднять повну статтю-дослідження цього явища.

За підрахунками науковців, зірка WR140 розташована приблизно у 5600 світлових роках від Землі у сузір’ї Лебедя. Інтенсивність її світіння мінлива – вона періодично тьмяніє і світлішає.