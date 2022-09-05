Підкинув астрономам нову загадку: телескоп Вебба сфотографував дивні кільця навколо далекої зірки. ФОТО

Космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував таємничі концентричні кільця навколо далекої зірки WR 140.

Астрономи не можуть їх пояснити і наразі досліджують, повідомляє Space.com.

Брижі оболонок зірки WR 140 мають шестикутну форму. Серед науковців їхнє зображення викликало дискусію, але єдиної думки, що це за хвилі, наразі немає.

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Вчений Джуді Шмідт опублікував фото зірки з колами навколо в Twitter.

"Ні, я не знаю, що це таке. Якась спіральна туманність навколо WR140. Я впевнений, що пізніше ми дізнаємося більше", – написав він.

Фото: Джуді Шмідт

У коментарі для Space.com науковець припустив, що це природне явище.

"Я думаю, що це просто природа, яка робить щось просте, але коли ми дивимося на це лише з однієї точки зору, спочатку здається неможливим зрозуміти, що це природне явище", — сказав Шмідт.

Астрономи вважають, що зірка WR140 в певний момент свого існування викинула велику частину водню в космос. Крім того, вона оточена пилом, який зірка-компаньйон "ліпить" у дивні оболонки.

Астроном з NOIRLab і головний дослідник проєкту Райан Лау підтвердив, що ці кільця є справжніми, а не оптичною ілюзією. Він обіцяв, що незабаром науковці оприлюднять повну статтю-дослідження цього явища.

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За підрахунками науковців, зірка WR140 розташована приблизно у 5600 світлових роках від Землі у сузір’ї Лебедя. Інтенсивність її світіння мінлива – вона періодично тьмяніє і світлішає.