Підкинув астрономам нову загадку: телескоп Вебба сфотографував дивні кільця навколо далекої зірки. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
14439
5 вересня 2022

Космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував таємничі концентричні кільця навколо далекої зірки WR 140. 

Астрономи не можуть їх пояснити і наразі досліджують, повідомляє Space.com.

Брижі оболонок зірки WR 140 мають шестикутну форму. Серед науковців їхнє зображення викликало дискусію, але єдиної думки, що це за хвилі, наразі немає.

Вчений Джуді Шмідт опублікував фото зірки з колами навколо в Twitter. 

"Ні, я не знаю, що це таке. Якась спіральна туманність навколо WR140. Я впевнений, що пізніше ми дізнаємося більше", – написав він.

 Фото: Джуді Шмідт

У коментарі для Space.com науковець припустив, що це природне явище.

"Я думаю, що це просто природа, яка робить щось просте, але коли ми дивимося на це лише з однієї точки зору, спочатку здається неможливим зрозуміти, що це природне явище", — сказав Шмідт.

Астрономи вважають, що зірка WR140 в певний момент свого існування викинула велику частину водню в космос. Крім того, вона оточена пилом, який зірка-компаньйон "ліпить" у дивні оболонки.

Астроном з NOIRLab і головний дослідник проєкту Райан Лау підтвердив, що ці кільця є справжніми, а не оптичною ілюзією. Він обіцяв, що незабаром науковці оприлюднять повну статтю-дослідження цього явища.

За підрахунками науковців, зірка WR140 розташована приблизно у 5600 світлових роках від Землі у сузір’ї Лебедя. Інтенсивність її світіння мінлива – вона періодично тьмяніє і світлішає.

Читайте також: Космічний телескоп Вебба вперше в історії зафіксував вуглекислий газ на екзопланеті




 3180
Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак
 17039
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв
 3514
Здоров'я

Рак не знає, що йде велика війна: історії медиків та волонтерів, які борються за життя онкохворих дітей

Ліна Криворучко

Головне на сайті


Суспільство

"Ми не можемо займати позицію, бо це не наша робота": гендиректор Червоного Хреста про нейтралітет та доступ до українських полонених

Катерина Хорощак
Комітет ВР підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік жінок
Де вчителям та учням завантажити безкоштовні електронні підручники – пояснює Шкарлет
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не може гарантувати безпеку полонених – гендиректор Мардіні 
Ще один фільм потрапив до списку кандидатів на "Оскар" від України
В Україні 10% бригад швидкої допомоги готуються реагувати на ядерну та хімічну загрози
КУЛЬТУРА

Українські пісні серпня-2022: Вакарчук та Coldplay, Дорофєєва українською та Джамала

Пилип Пухарєв
Здоров'я

Рак не знає, що йде велика війна: історії медиків та волонтерів, які борються за життя онкохворих дітей

Ліна Криворучко