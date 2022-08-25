Космічний телескоп Вебба вперше в історії зафіксував вуглекислий газ на екзопланеті

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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25 серпня 2022

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба першим в історії зафіксував вуглекислий газ в атмосфері планети, розташованої за межами Сонячної системи.

Результати дослідження опублікував академічний онлайн-сервер Arxiv, пише The Independent.

Команда з понад 30 вчених, які аналізують спектр екзопланети Wasp 39b, виявили чіткий сигнал щодо наявності великої кількості вуглекислого газу в її атмосфері.

Попередні дослідження космічних телескопів Хаббла та Спітцера фіксували лише водяну пару, калій і натрій в атмосфері екзопланети.

"Вперше поглянувши на дані, вже було зрозуміло, що ми маємо справу з вражаючим відкриттям", – наголошує Домінік Петіт діт де ла Рош, дослідник з Женевського університету та співавтор дослідження.

Ілюстрація демонструє, як може виглядати WASP-39b, виходячи з непрямих спостережень за допомогою телескопа Вебба, а також інших космічних і наземних телескопів.

Науковці відзначають, що результат є однією із знахідок, зроблених на основі перших спостережень Вебба, і свідчить про те, що новий космічний телескоп може допомогти розрізнити атмосферні компоненти менших, скелястих і, до того ж, схожих на Землю екзопланет. 

Ба більше, дослідники вважають, що точне визначення концентрації газу в атмосферах таких планет може допомогти виявити ознаки інопланетного життя, якщо воно існує.

Спектр Wasp 39b був одним із перших п'яти зображень. Телескоп Вебба за допомогою інфрачервоного спектрометра для вимірювання зоряного світла "пройшов" через атмосферу далеких планет. Завдяки тому, що різні елементи та молекули поглинають світло на різних довжинах хвиль, отримана картина "провалів" та "піків" показала, які хімічні речовини присутні у проміжній атмосфері, пояснюють дослідники.

 Спектр світла, що проходить крізь атмосферу екзопланети Wasp 39b, зроблений космічним телескопом Джеймса Вебба, показав чіткі ознаки великої кількості вуглекислого газу.

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"Щойно дані з'явилися на моєму екрані, мою увагу привернула величезна кількість вуглекислого газу. Це був особливий момент, перетинаючи важливий поріг у науці про екзопланети.", – заявив аспірант Університету Джонса Гопкінса Зафар Рустамкулов.

Екзопланету (планета, розташована поза Сонячною системою) WASP-39b називають "гарячим Юпітером". Вона находиться в Сузір'я Діви на відстані близько 700 світлових років від Землі. 




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