Залишився один день, щоб підтвердити участь у спеціальній сесії НМТ: як це зробити

Охочі взяти участь у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування, повинні остаточно визначитися з містом проведення тесту протягом 5-7 вересня.

Про це цьогорічним вступникам нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Передусім, майбутнім учасникам тестування необхідно заповнити спеціальну форму, розміщену на особистій інформаційній сторінці у розділі "Підтвердження участі в НМТ".

Потім, щоб остаточно підтвердити участь у спрощеному ЗНО, необхідно:

вибрати із запропонованого переліку населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період спеціальної сесії тестування;

зазначити свої прізвище та ім’я;

обчислити і правильно ввести результат у відповідну комірку, натиснути на кнопку "Взяти участь у НМТ".

Потім на сторінці має з'явитися інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено, що учасник успішно підтвердив бажання взяти участь в спеціальній сесії НМТ. Також має бути вказана назва населеного пункт, обраного для проходження мультитесту.

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Важливо! Учасники основної або додаткової сесій, які не з'явилися на тестування у раніше визначені терміни, але хочуть скласти НМТ під час спеціальної сесії, також можуть підтвердити свою участь та скласти НМТ.

Уже 10 вересня для учасників спеціальної сесії з’явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ними НМТ.

Спеціальна сесія спрощеного ЗНО триватиме протягом 12-16 вересня.