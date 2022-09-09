Українську версію Playboy вирішили закрити: у РФ журнал залишили

Українська філія журналу для дорослих Playboy Україна з 2023 року припинить своє існування.

Як повідомив співзасновник журналу Олександр Шевченко, закриття сталось через рішення центрального офісу.

При цьому Playboy, попри повномасштабну війну, залишиться працювати у РФ.

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"Причини ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фін зобов'язання з нашого боку виконані на 100%", – каже Шевченко.

Фото: Instagram сторінки Playboy

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Шевченко також розповів, що Playboy Україна активно допомагав гуманітарною допомогою українським лікарням із початком повномасштабного російського вторгнення.

Це підтвердив в інтерв'ю ТСН голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Серед нетипових партнерів: нам навіть всесвітньо відомий "Плейбой в Україні" по 2-3 фури допомоги на тиждень відправляв із Великобританії, Іспанії, Португалії, контейнерами зі США. Загалом це тисячі тонн гуманітарної допомоги", – розповів Радуцький.

Нагадаємо, також у квітні Playboy Україна випустив спеціальний номер журналу, який присвячено війні в Україні.

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