Як українські жінки боронять Україну: у Зеленського опублікували відео

Платформа United24, яка займається збором коштів на українську армію у світі, опублікувала відео, присвячене українським захисницям в лавах ЗСУ.

На відеосюжет відреагував президент України Володимир Зеленський, який похвалив жінок України за захист країни.

"Коли йдеться про захист свободи, неважливо, чоловік ти чи жінка. І наші громадяни та наша боротьба це довели.

Українські жінки нарівні з чоловіками боронять рідну землю й виконують найскладніші завдання. Наша армія була і залишається однією з тих, де служить найбільше жінок", – написав Зеленський.

Зокрема у сюжеті йдеться про жінок, які стали справжніми професіоналами своєї справи, серед них бойові медики, танкістки, кулеметниці, снайперки.

Наразі в українській армії наразі служать більше 50 тисяч жінок, 37 тисяч є військовими, а 13 тисяч працюють в армії на цивільних посадах.

Безпосередньо на передовій при цьому знаходяться приблизно 5 тисяч захисниць, серед них є й офіцери.

"З моменту коли починається повномасштабне вторгнення і у нас намагаються забрати країну, війна це не справа чоловіків чи жінок, це справа громадян цієї країни", – розповідає журналістка Ірина, яка нині проводить службу в ЗСУ

Також United24 розповіли про командувачку Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, яка стала першою жінкою-генералом в українській армії.

Ця подія є нетиповою не тільки в Україні, але й у світі. Наприклад, серед країн блоку НАТО перша жінка зі званням генерала з'явилась лише у 2018 році в Словенії.

Нині в українській армії жінки становлять 22%, це один із найбільших показників серед країн Європи