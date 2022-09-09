Як українські жінки боронять Україну: у Зеленського опублікували відео

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
10131
9 вересня 2022

Платформа United24, яка займається збором коштів на українську армію у світі, опублікувала відео, присвячене українським захисницям в лавах ЗСУ.

На відеосюжет відреагував президент України Володимир Зеленський, який похвалив жінок України за захист країни.

"Коли йдеться про захист свободи, неважливо, чоловік ти чи жінка. І наші громадяни та наша боротьба це довели. 

Українські жінки нарівні з чоловіками боронять рідну землю й виконують найскладніші завдання. Наша армія була і залишається однією з тих, де служить найбільше жінок", – написав Зеленський.

Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Читайте також: Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?

Зокрема у сюжеті йдеться про жінок, які стали справжніми професіоналами своєї справи, серед них бойові медики, танкістки, кулеметниці, снайперки.

Наразі в українській армії наразі служать більше 50 тисяч жінок, 37 тисяч є військовими, а 13 тисяч працюють в армії на цивільних посадах.

Безпосередньо на передовій при цьому знаходяться приблизно 5 тисяч захисниць, серед них є й офіцери.

"З моменту коли починається повномасштабне вторгнення і у нас намагаються забрати країну, війна це не справа чоловіків чи жінок, це справа громадян цієї країни", – розповідає журналістка Ірина, яка нині проводить службу в ЗСУ

Також United24 розповіли про командувачку Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, яка стала першою жінкою-генералом в українській армії.

Ця подія є нетиповою не тільки в Україні, але й у світі. Наприклад, серед країн блоку НАТО перша жінка зі званням генерала з'явилась лише у 2018 році в Словенії.

Нині в українській армії жінки становлять 22%, це один із найбільших показників серед країн Європи

Читайте також: Українська Джейн: історія командирки на передовій. ВІДЕО




 3469
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
 6243
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
 34619
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький

Головне на сайті


Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов
В Україні зафіксували весільний рекорд за останні 7 років: де реєструють найбільше шлюбів
З вибитими шибками або без даху: у Мінкульті обіцяють "законсервувати" пошкоджені об'єкти культури на зиму
Як зібрати аптечку домедичної допомоги? Поради від медика
"ДСНС – спонсор інфаркту": як українці реагують на тестування екстрених сповіщень
Вокзал в рожевій панамці: залізничну станцію у Калуші прикрасили до визначної події. ФОТО
Суспільство

"Це можливість зберегти чиєсь життя". Історія чемпіонки України із легкої атлетики, яка допомагає збирати кошти на бронежилети

Катерина Тарновецька
Суспільство

Сам проти орди. Як 64-річний бучанець самотужки зупинив колону окупантів

Костянтин Рєуцький