Осколками посікло ноги: російська ракета в Краматорську поранила 13-річну дівчину та забрала життя її матері

13-річна Катя та її 8-річна сестра Юля втратили маму Марину через ракетний обстріл Краматорська 8 квітня.
Старша донька отримала осколкові поранення та психологічну травму. Зараз вона проходить реабілітацію в "Охматдиті", повідомили в клініці.
Через повномасштабне вторгнення та постійні обстріли одного з населених пунктів на Донеччині, де жила родина, вони вирішили евакуюватися.
Дівчата разом з мамою та її сестрою-близнючкою хотіли виїхати у Вінницю до родичів.
|Сестри Катя та Юля. Фото: Татьяна Бундзило
"8 квітня мало бути спокійним днем. У той день не було вибухів, дві жінки з дітьми доїхали до вокзалу в Краматорську і чекали на евакуаційний потяг. На вокзалі було багато людей з дітьми", – згадує тітка у розмові з лікарями "Охматдиту".
Мама Марина з 13-річною Катею вийшли на вулицю до намету, де розливали чай. А тітка Ольга лишилась з племінницею Юлею, щоб не покидати речі без нагляду.
"Чай дівчата так і не встигли випити: російська ракета забрала життя мами Марини, а старша донька Катя отримала поранення. Дівчинка не встигла нічого зрозуміти. Її закрив собою незнайомий чоловік, а зверху на них упав намет.
Дитині посікло осколками ноги, вона отримала перелом коліна й осколок у спину. Завдяки незнайомцю дівчинка залишилась жива. Чоловік помер від поранень", – розповіли в клініці.
|Катя на реабілітації
Внаслідок вибуху у будівлі вокзалу повилітали вікна, а серед людей здійнялась паніка. Ольгу з Юлею, як і сотні інших пасажирів евакуювали.
Вони почали шукати Марину з Катею. 13-річну дівчину знайшли у лікарні Краматорська, а маму доньок опізнала сестра-близнючка.
Марина загинула через множинні осколкові поранення. Ольга стала опікункою племінниць.
|Катя з тіткою Ольгою
Зараза 13-річна Катя проходить лікування та реабілітацію в столичному "Охматдиті". З родиною працює психолог.
"Всі троє вчаться жити наново: Ольга без сестри, а дівчатка – без мами", – підсумували медики.
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