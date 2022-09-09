Осколками посікло ноги: російська ракета в Краматорську поранила 13-річну дівчину та забрала життя її матері

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 вересня 2022

13-річна Катя та її 8-річна сестра Юля втратили маму Марину через ракетний обстріл Краматорська 8 квітня. 

Старша донька отримала осколкові поранення та психологічну травму. Зараз вона проходить реабілітацію в "Охматдиті", повідомили в клініці.

Через повномасштабне вторгнення та постійні обстріли одного з населених пунктів на Донеччині, де жила родина, вони вирішили евакуюватися.

Дівчата разом з мамою та її сестрою-близнючкою хотіли виїхати у Вінницю до родичів. 

 Сестри Катя та Юля. Фото: Татьяна Бундзило

"8 квітня мало бути спокійним днем. У той день не було вибухів, дві жінки з дітьми доїхали до вокзалу в Краматорську і чекали на евакуаційний потяг. На вокзалі було багато людей з дітьми", – згадує тітка у розмові з лікарями "Охматдиту".

Мама Марина з 13-річною Катею вийшли на вулицю до намету, де розливали чай. А тітка Ольга лишилась з племінницею Юлею, щоб не покидати речі без нагляду.

"Чай дівчата так і не встигли випити: російська ракета забрала життя мами Марини, а старша донька Катя отримала поранення. Дівчинка не встигла нічого зрозуміти. Її закрив собою незнайомий чоловік, а зверху на них упав намет.

Дитині посікло осколками ноги, вона отримала перелом коліна й осколок у спину. Завдяки незнайомцю дівчинка залишилась жива. Чоловік помер від поранень", – розповіли в клініці.

 Катя на реабілітації

Внаслідок вибуху у будівлі вокзалу повилітали вікна, а серед людей здійнялась паніка. Ольгу з Юлею, як і сотні інших пасажирів евакуювали. 

Вони почали шукати Марину з Катею. 13-річну дівчину знайшли у лікарні Краматорська, а маму доньок опізнала сестра-близнючка.

Марина загинула через множинні осколкові поранення. Ольга стала опікункою племінниць.

 Катя з тіткою Ольгою

Зараза 13-річна Катя проходить лікування та реабілітацію в столичному "Охматдиті". З родиною працює психолог. 

"Всі троє вчаться жити наново: Ольга без сестри, а дівчатка – без мами", – підсумували медики. 

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