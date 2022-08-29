В "Охматдиті" приживили відрубаний палець 9-річному хлопчику, якого батько вивіз з окупації

У Києві медики "пришили" повністю відсічений палець 9-річній дитині, яка постраждала, перебуваючи в окупації.

Реплантацію провели лікарі "Охматдиту", йдеться на сторінці лікарні у Facebook.

Хлопчик перебував у раніше окупованому селі Димер, що на Київщині, коли з ним сталося лихо. Як переповідають медики, дитина підглядала, як батько рубав дрова. Хлопчик вирішив допомогти.

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"Результат: відрубані 2 пальці", – кажуть лікарі, не повідомляючи усіх подробить.

Лікарям "Охматдиту" вдалося приживити відсічений палець 9-річному хлопчику. Фото: Тетяна Бундзіло

Батько одразу кинувся рятувати сина. Оскільки російські окупанти не пропускали "швидкі" до загарбаного Димера, чоловік вирішив іти на прорив самотужки. На щастя, йому вдалося вивезти хлопчика з окупації і доставити його до дитячої лікарні.

"В Охматдиті хлопчику провели реплантацію одного пальчика. В іншому був відрізаний занадто маленький сегмент (нігтьова фаланга), де відсутні судини, а отже шансів на приживлення не було", – розповідають лікарі.

Реплантація – це повторне приєднання мікрохірургічним способом повністю відсіченої частини кінцівки. Команда відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії налагодила весь процес, щоб допомогти якомога більшій кількості пацієнтів, адже в умовах повномасштабної війни ампутація – поширене явище.

Проведення такої операції вимагає вмінь різних фахівців, адже реплантація проходить у кілька етапів, пояснює завідувач відділення Валерій Бовкун.

Медики "Охматдиту" рятують ампутований сегмент кінцівки дитини. Фото: Тетяна Бундзіло

Спочатку, за його словами, травматологи синтезують кістки, далі працюють судинні хірурги (які часто не працюють з дітьми, бо в Україні немає окремої спеціальності дитячий судинний хірург) і потім нейрохірурги зшивають нерви й завершують процес знову травматологи, які зашивають сухожилля, мʼязи й саму рану.

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"В нашому ж відділенні реплантацію проводить одна бригада. Кожен лікар володіє всіма напрямками та здатний виконати всі етапи відновлення відірваного сегмента", – каже лікар.

Також в "Охматдиті" розповіли, як правильно транспортувати ампутовані кінцівки, адже цей момент має критичне значення для успіху реплантації.

Найкраще, кажуть лікарі, використовувати спеціальний контейнер. Але можна скористатися "правилом трьох пакетів":

відчленований сегмент слід покласти у простий чистий поліетиленовий пакет. На місце рани прикладаємо звичайну серветку, трохи змочену водою. Пакет треба зав’язати;

потім перший пакет поміщаємо у другий – з будь-якою чистою водою;

наступний крок – ці два пакети поміщаємо в третій, з льодом;

ідеальна температура для транспортування: +2 +4°C. У жодному разі не можна класти кінцівку одразу в лід – під час замерзання кристали льоду руйнують клітини.

Також величезну роль має час: маленькі сегменти (палець) треба доставити до лікарні менш ніж за 12 годин після ампутації, великі (рука, передпліччя, кисть) – за 6.

"Важливо розуміти: навіть правильно доставлений ампутований сегмент – ще не запорука 100% успіху. Чи приживеться відновлена кінцівка залежить від багатьох факторів, зокрема й від обсягу.

Великі сегменти в середньому вдається відновити приблизно у 20% випадків, а невеликі – у 80-90%. При цьому близько 80% функцій зберігаються. Неозброєним оком навіть непомітно, що в людини було щось ампутоване", – розповідають медики.

Лікарі також розповіли, що робити у випадку ампутації сегмента кінцівки:

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викликати швидку за номером 103, щоб дитина отримала першу медичну допомогу;

дізнатися про можливість реплантації на місці (районна чи обласна лікарня);

якщо така можливість відсутня, просити лікарів зв'язатися з НДСЛ "Охматдит" або зателефонувати у відділення: (044)236-74-29.

"Якщо відстань дозволяє транспортувати пацієнта у потрібні терміни, організуємо трансфер каретою швидкої до нас. Ми готові боротися за те, щоб повернути дитині втрачену кінцівку!" – наголошують медики.