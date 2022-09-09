В Україні зафіксували весільний рекорд за останні 7 років: де реєструють найбільше шлюбів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 вересня 2022

У 2022 році зареєстрували найбільшу кількість шлюбів за останні 7 років.

Їхня кількість сягає майже 104 тисяч за перше півріччя 2022 року, повідомляють у реєстрі відкритих даних OpenDataBot.

За аналогічний період у 2021 році офіційно одружилось на 21% менше пар.

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Найбільше нових родин зареєстрували у Дніпропетровській області – за пів року їхня кількість сягнула 13025. На противагу, там же і найбільше розлучень – 943.

 Фото: MNStudio / Depositphotos

У прифронтових областях частіше одружуються, ніж у тилових. Найменше шлюбів цьогоріч зареєстрували у Чернівецькій області. 

На фоні позитивної динаміки шлюбів, зменшилась і кількість розлучень. Їхній показник у порівнянні з 2021 роком знизився на 42%.

Адвокатеса Ольга Шевченко пояснила, що статистика розлучень не повною мірою відображає ситуацію. Оскільки через РАЦС можуть розлучитися лише пари, які не мають дітей і обидва готові розірвати шлюб.

У всіх інших випадках розлучення відбувається через суд.

"Наразі можу сказати: щойно закінчилися активні бойові дії у Києві та Київській області, першими справами були саме справи про розірвання шлюбу. 

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Припускаю, що причиною стають поведінка партнера під час війни та розлука родин, коли жінки з дітьми були змушені евакуюватися, а чоловіки залишилися в Україні. Інколи проживання подружжя в різних країнах та спілкування лише за допомогою засобів зв’язку призводять до непорозумінь, конфліктних ситуацій, та, у наслідку, до втрати довіри й почуття любові", – зазначила вона.

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