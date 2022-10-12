"Снайпер – це не тільки стріляти": нацгвардієць поділився історією служби

З початку війни до війська долучилися представники різних професій: один із них служить у Національній гвардії.

До великої війни чоловік був директором з продажів побутової техніки, а після 24 лютого – став снайпером.

"Він з’являється нізвідки, виконує наказ і потайки зникає. Це про мобілізованого снайпера, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Батьківщину", – кажуть гвардійці.

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Історію бійця розповіли на Facebook-сторінці Національної гвардії.

Український снайпер, ім’я якого не називають, уже мав бойовий досвід у 2014 році, але був змушений повернутися на війну знову.

"Після дня народження моєї доньки о 5 ранку мені подзвонив мій кум, з яким ми зараз тут, і просто сказав: збирай речі, їдемо".

Ми одразу з побратимами, з якими разом служили ще у 2014 році, недовго думаючи прийшли в нашу частину", – розповідає снайпер.

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Щоб опанувати нові навички, чоловік навчався у школі снайперів Національної гвардії протягом 2 місяців.

"Усі думають, що якщо в тебе гарна оптика і трошки більший калібр, ніж в автоматі, то ти маєш стовідсотково влучити у ціль, але снайпер – це не тільки стріляти", – каже боєць.

Бути снайпером – це про спостереження, коригування вогню артилерії, роботу з картами.

Чоловік каже: для роботи потрібно бути непомітним, мати велику фізичну і моральну витримку.

"Як правило, ти завжди працюєш у парі. Другий номер завжди тобі допоможе у вимірюванні дистанцій, правильно підрахувати балістичні коефіцієнти, щоб успішно уразити ціль", – ділиться військовий.

Інколи доводиться довго лежати на позиції та спостерігати за ціллю, яка дуже близько. У такі моменти снайпер не має себе викрити, тому не стріляє, а передає інформацію.

"Якщо порівнювати підготовку 2014 року і 2022, то українська армія зробила дуже великі кроки вперед для підготовки і навчання особового складу.

Це такий симбіоз української армії і армії НАТО. Вони взяли все найкраще і вийшла сучасна українська армія", – каже снайпер.

У перемозі України боєць не сумнівається. Головне у цій справі – мати витримку, як і у снайпера, запевняє військовий.

Нагадаємо, історію колишнього екопоселенця з Донеччини, який став снайпером, зобразили у фільмі "Снайпер. Білий ворон".

"УП. Життя" поспілкувалася з актором головної ролі Павлом Алдошиним, який також пішов на фронт.