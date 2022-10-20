Синоптики спрогнозували, чи буде зима суворою

Яна Осадча журналіст
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20 жовтня 2022

Середня температура повітря наступною зимою, ймовірно, буде на кілька градусів вище, а довготривалих заморозків не буде.

Такий прогноз оприлюднили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики проаналізували "тренди" у температурному режимі в Україні, які склалися за останні 30 років. На підставі цього аналізу вони зробили висновки щодо майбутньої зими.

Зокрема, вчені визначили, що останнім часом в Україні опалювальний сезон починається не у середині жовтня, а в його третій декаді, а в деяких регіонах на початку листопада і пізніше.

 Фото: paulgrecaud/Depositphotos

Середня температура зимового періоду підвищилася на 2-2,5 °C, а також скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче 0°C.

Тому, за словами синоптиків, можна прогнозувати, що середня температура зимового періоду очікується на 1-2 °C вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.

"Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25-30 °C в Україні є дуже низькою. Здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме – 15-20 °C, на північному сході країни до -26 °C", кажуть у Гідрометцентрі.

Утім, синоптики зазначають, що сучасний розвиток метеорологічної науки у світі ще не дозволяє складати достовірні подобові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди 1-3 місяці і більше.

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