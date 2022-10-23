Щоб стати стійкішими до інформаційних атак: в Україні проведуть тест з медіаграмотності

Під час Глобального тижня медіаграмотності 24-30 жовтня в Україні проведуть тестування для перевірки рівня критичного мислення.

Про це повідомляє Національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр".

Тест буде доступний лише один день – 27 жовтня.

"Однією з головних цілей цього тесту є об’єднання українців навколо теми медіаграмотності. Нині, в час повномасштабної війни, кожен з нас так чи інакше веде інформаційну війну.

Аби вести її ефективно, і водночас бути стійкими до інформаційних атак ворога, варто розвивати критичне мислення. Впевнені, що такий тест стимулює інтерес українців до теми медіаграмотності", – пояснює заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко.

Завдання опублікують на сайті "Фільтра".

Буде 3 сесії: об 11:00, 15:00, 19:00.

На проходження тесту відведено 30 хвилин.

Усі учасники отримають сертифікати. 30 українців, які наберуть найбільшу кількість балів – ще й заохочувальні призи.

Перед війною схожий захід організовували для школярів спільно з Міністерством освіти та науки.

Тоді у школах для учнів та вчителів провели національний урок медіаграмотності. Завдяки цьому, до онлайн-платформи долучились 100 тисяч вчителів.

Метою тесту є підвищити обізнаність населення України про методи дезінформації та інструменти перевірки фактів. На думку організаторів проєкту, це допоможе українцям стати стійкішими до ворожої пропаганди.

Проєкт з медіаграмотності відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України спільно з програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність".