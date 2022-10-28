Мисткиня з Київщини створила ляльку з порожнечею, як зруйнований будинок у Бородянці

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 жовтня 2022

Катерина Ощепкова створює ляльок з полімерної глини вже кілька років. Вона родом з Київщини, але живе у Німеччині.

Нещодавно мисткиня завершила роботу, у якій відобразила почуття українців через війну.

"Цю роботу я створила після того, як побачила фото зруйнованого будинку у Бородянці. У соцмережах користувачі ділилися цією світлиною із підписом, що зараз так себе відчуває кожен українець. 

Оскільки це було популярне фото, я подумала, що воно багато кому відкликається. Тому вирішила зробити ляльку такою, як і я себе відчуваю", – розказує Катерина у коментарі для УП.Життя.

 Фото: Катерина Ощепкова

Вона зазначає, що не вчилась на художницю, але коли віднайшла нове хобі – з головою поринула у навчання. Зокрема, пройшла курс з анатомії та скульптури.

Катерина створює ляльок з полімерної глини, яку треба запікати. У сирому вигляді цей матеріал схожий на пластилін, а у готовому – на пластик. 

 Лялька Катерини

Готова лялька має 30 см завдовжки, а її руки і ноги можуть рухатися та крутитися, як людські завдяки шарнірам.

"Англійською я назвала її Wherever I go, тож це не хтось конкретний", – зазначає авторка роботи.

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Допис, поширений 💛💙Kateryna Oshchepkova (@_koshmak)

На створення цієї ляльки у мисткині пішло близько пів року, розпочала майже одразу після публікації світлини. Але Катерина  каже, що працювати над нею було важко через стрес, новини, моральний стан.

 "Я виклала її на ETSY за 890 євро. Планую 30% відправити на допомогу ЗСУ. Через те, що я робила її пів року, ця сума не покриє моїх витрат, але я думаю, що будь-яка сума зараз є актуальною, – каже Катерина.

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Допис, поширений 💛💙Kateryna Oshchepkova (@_koshmak)

Авторка зазначає, що роздумує над аукціоном, пов'язаним з донатами на допомогу армії. 

"Проблема в тому, бо я живу в Німеччині, і мій дохід не має перевищувати певну суму, якщо це є хобі", – пояснила Катя.

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