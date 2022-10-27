Стартувала онлайн-виставка щоденників українців, які стали свідками бойових дій

На порталі "Читомо" стартувала онлайн-виставка "Ще один день: щоденники війни".

Експонати виставки створені українцями під час повномасштабного вторгнення Росії.

Щоденники у різних стилях й форматах відображають проживання українками та українцями війни та її наслідків.

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На виставці представлені комікси, цифрові ілюстрації, колажі, фото, відео, писані картки, вірші, пости у соціальних мережах тощо.

Експонати виставки створені українцями під час повномасштабного вторгнення Росії

Ілюстрація Юлія Тверітіна

Учасниками онлайн-експозиціїи стали: Сергій Жадан, Влада Ралко, Олександр Михед, Лариса Денисенко, Алевтина Кахідзе, Юлія Тверітіна, Олена Захарченко, Ярина Чорногуз, Ігор Мітров, Юлія Вротна, Дарина Гладун, Женя Полосіна, Юлія Вус й Іван Кипіда та інші.

Ілюстраторка Юлія Тверітіна формує візуальний щоденник війни із розмов з близькими, історій протистояння та порятунку.

Також на виставці можна побачити роботи Вікторії, яка залишившись в окупованому Херсоні, фіксує свої емоційні стани й переживання у формі колажів.

Колаж Вікторії з Херсона

Вибрані публікації з Facebook сторінки Лариси Денисенко фіксують ситуацію у тиловому Києві через розмови пересічних містян. Олександр Михед, письменник, а тепер військовослужбовець, пише про втрату дому у місті Буча.

"Цей проєкт є дуже інтимним, адже щоденник – не те, чим заведено демонструвати іншим. Втім, учасники нашої онлайн-виставки вирішили поділитись особистими історіями, щоб, можливо, хтось із читачів чи глядачів проєкту зміг впізнати себе й розділити аналогічні емоції, надати їм образності", – каже координаторка проєкту Вікторія Фещук.

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Нагадаємо, в Україні створили анімаційний серіал про життя в окупованому Маріуполі за мотивами щоденника місцевої мешканки.