Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує мандат на 100% – омбудсмен

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 жовтня 2022

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат в умовах війни в Україні на 100%.

Крім того, МКЧХ має публічно заявити про те, що це заважає робити Росія, сказав омбудсмен в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я постійно порушую питання про те, щоб вони виконували свій мандат. І якщо вони не можуть його виконувати, то вони мають виходити і публічно про це говорити. І найголовніше – назвати країну, яка не дає їм це зробити. Це – російська федерація", – наголошує Лубінець.

Він додав, що мандат МКЧХ в Україні засвідчений Женевськими конвенціями, відповідно до яких, організація має моніторити дотримання захисту прав військовополонених та цивільних заручників, які утримуються у країнах-сторонах міжнародного конфлікту.

"Тобто їхнє основне завдання – виконувати цей мандат і зберігати нейтральність", – підкреслює чиновник.

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: "Укрінформ"

Коментуючи заяву МКЧХ про те, що вони ніколи не гарантували безпеку українських військовополонених, зокрема з "Азовсталі", після потрапляння у російський полон, Лубінець порадив усім представникам МКЧХ уважно читати Женевські конвенції:

"А там прописано, що держава, яка утримує військовополонених, має забезпечити нормальні умови їхнього перебування, надати їм медичну допомогу, забезпечити їх необхідним харчуванням і навіть забезпечити не рідше одного разу на місяць листування з родичами. І Міжнародний комітет Червоного Хреста відповідно до міжнародних конвенцій має це перевіряти".

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Омбудсмен вважає, що якби російська сторона мала чітке розуміння того, що місія Червоного Хреста приїжджає у місця утримання військовополонених, умови тримання українських громадян одразу б поліпшилися – їм би принаймні давали більше їжі і припинили масово застосовувати тортури. Адже для того, аби зійшли сліди тортур, потрібен час, наголошує Лубінець.

"Тому, коли я чую подібні заяви, то у мене складається враження, що люди намагаються зняти з себе відповідальність, хоча чітко розуміють, що ця відповідальність закріплена у міжнародному гуманітарному праві, у таких відомих і серйозних документах, як Женевські конвенції", підсумував Уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не прибули на межу з тимчасово окупованою територією, де на них чекала українська делегація.

Дізнатися детальніше про діяльність МКЧХ в Україні, яка піддається критиці із перших днів повномасштабної війни, можна у матеріалі:

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців


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